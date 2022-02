Sci nordico: N. Laurent ottava nella Staffetta di Lygna

Seconda giornata dopo l’Individuale in classico di ieri dei Campionati Mondiali Juniores e Under 23 di Fondo a Lygna (Norvegia) con la disputa della Staffetta mista 4 x 3,3 km femminile, che vede l’Italia concludere all’ottavo posto, quartetto che ha schierato in ultima frazione Nadine Laurent.



La medaglia d’oro è andata alla Norvegia (Maria HArtz Melling, Emma Kirkeberg Moerd, Tuva Anine Brusveen-Jensen, Anna Heggen), al traguardo in 36’52”3, che ha la meglio, in volata, per un solo decimo, della Russia (36’52”4) e, di 35”4, della Germania. Italia che ha schierato Iris De Martin Pinter (9’45”9; 6° tempo), Elisa Gallo 10’30”1; 9° Italia 7°), Veronica Silvestri (8’53”9; 6°; 6°) e Nadine Laurent (Fiamme Oro; 9’30”9; 8°), con le azzurre al traguardo con il crono complessivo di 38’40”8, a 1’48”5 dalle norvegesi.



Domani il programma prosegue con l’Individuale in tecnica classica per gli Under 23.



Sci alpino



È la bergamasca Roberta Midali (Cse; 2’11”29; miglior crono in entrambe le manche) a imporsi, questa mattina, nel Gigante Fis femminile di Bardonecchia (Torino). Alle spalle della portacolori della Caserma Perenni di Courmayeur, l’altoatesina Laura Steinmair (2’12”81) e la cuneese dei Carabinieri, Melissa Astegiano (2’13”23; 1° Junior). Al 17° posto Elisa Pilar Lucchini (Cse; 2’15293); 19° Alice Calaba (Cse; 2’17”22); 24°, 6° Aspiranti, Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 2’17”90); 25°, 7° Aspiranti, Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 2’18”33); 27° Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 2’19”78).



In campo maschile successo dello svizzero Gianluca Boehm (2’07”59). In 26° posizione Hervé Quinson (Sc Val d’Ayas; 2’13”54; 6° Aspiranti).



Domattina si replica con un altro Gigante Fis femminile e maschile.