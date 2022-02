Sci alpino: Gli atleti francesi dominano gli Slalom di Pila

Doppio Slalom Fis sulla Nouva di Pila organizzati dallo Sc Chamolé e dominati dagli atleti francesi che occupano le primissime posizioni in entrambe le gare.



Calano il poker gli atleti francesi con vittoria dello Junior Leo Avocat-Maulaz (1’27”710; 2° a metà gara), a precedere l’Aspirante Victor Collomb-Patton (1’28”08) e lo Junior Jules Heude (1’28”10; 1° nella prima manche), e 4° il secondo Aspirante, Matteo Caretti (1’28”49). Quinto, in risalita di 7 posizioni secondo tempo parziale, Emile Boniface (Sc Gressoney MR; 1’29”03; 3° Junior) e, 6°, Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB; 1’29”10); 9° Alessandro Chiaravalli (Sc La Thuile Rutor; 1’29”51). A completare il podio Aspiranti, 8°, un altro transalpino, Charlie Woddbridge (1’29”41; al via con il pettorale 49).





Nella replica tripletta transalpina con Jules Heude (1’28”28; primo a metà gara) su Leo Avocat-Maulaz (1’28”75) e, in recupero dalla 7^ posizione, Charlie Woodbridge (1’29”62; 1° Aspiranti; miglior crono parziale). quarto il norvegese Noah Sjoevik Roesjorde (1’29”85) e 5° Alessandro Chiaravalli (1’29”95). Al 6° posto, in rimonta di 6 posizioni, 2° Aspiranti, Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 1’30”67) e, a completare il podio, 9°, l’azero Ilia Kostov (1’31”53; in risalita di 7 posizioni); 10°, 4° Aspiranti, Federico Viérin (Sc Pila; 1’31”59).



Snowboard



Secondo Snowboardcross Fis Junior a Passo San Pellegrino (Trento), vinto dalla bergamasca Marika Savoldelli. Al 5° e 6° posto Margherita Gal (Aosta Snowboard club) e Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur). Al maschile, bissa il successo del giorno precedente il parmense Luca Abbati; in 13° posizione Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB).



Sci alpino



Slalom Fis Cittadini all’Abetone (Pistoia), vinto da Goffredo Mammarella (1’26”03). Ottavo Filippo Segala (Sc Aosta; 1’26”77); 22° Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’28”76). Oggi, nel Gigante, vince il cileno Sven Von Appen (2’02”76). Decimo Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 2’03”68;); 20° Filippo Segala (Sc Aosta; 2’04”67).



Sci alpino



Slalom Fis valido per il Campionato Junior svizzero femminile a Champex-Lac, vinto dall’elvetica Seline Gadient (1’36”87); 13° e 15 posto per Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’41”09) e Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’41”42).