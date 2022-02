Bocce: Serie AF, sesta giornata. Bassa Valle deve recuperare una partita

Il massimo campionato femminile ha celebrato la sesta giornata con un menù che il calendario ha proposto in maniera ridotta, rendendo complicata, pure a causa di tre recuperi ancora da consumare, una disamina fra le pieghe di una classifica incompleta. Intanto la Marenese si è portata sulla scia della capolista Borgonese e Buttrio, sorniona, gli è corsa dietro.

Sui terreni di Buttrio la matricola Noventa, unica delle sette sorelle ad aver disputato 6 incontri, è stata costretta ad alzare bandiera bianca, confermando le difficoltà sin qui emerse, presagi di un campionato di spigoli e attriti. Il primo turno del confronto friulano-veneto, aveva per altro mostrato l'orgogliosa determinazione delle donne guidate da Francesco Scapolan, passate in vantaggio per mano di Arianna Campagnaro, della coppia Brahushaj-Alessia Campagnaro, e del pari imposto da Botteon, fresca di esordio nel team del Piave, a Zurini. Ma strada facendo la superiorità tecnica di Caterina Venturini e socie, non ha fatto eccezioni, procurando alle avversarie una nuova, la quinta, sconfitta stagionale.

Le campionesse in carica della Forti Sani hanno confermato che non si può correre a zoppo galletto. La mancanza di competitività nelle prove veloci, costituirà un gap determinante per le ambizioni del team di Fossano, che per onorare lo scudetto sarà costretto a percorrere ogni spiraglio di partita, pur angusto, come se fosse il più importante.

Contro la Marenese quegli spiragli sono rimasti semi chiusi. Come è emerso nella prima parte del confronto dove le padrone di casa hanno bloccato sul pari tre sfide, vincendo la quarta. E come nel cuore del match dove Basei, da una parte, e Gerbaudo, dall'altra, si sono divise il bottino del tiro di precisione. Troppo poco per le fossanesi, considerando l'anemico risultato delle corse. Nel finale alle padrone di casa, a un passo dalla vittoria (11-6), è bastato fare doppietta con Bonaldo-Setti e Giozzet-Basei.

I migliori punteggi di giornata – Combinato: il 19 di Rebora (Marenese) e Mandola (Forti Sani); staffetta: il 31/52 di Rebora-Penello (Marenese); tiro di precisione: 17 di Caterina Venturini (Buttrio); tiro progressivo: 35/44 di Rebora (Marenese).

Risultati e classifica – Buttrio – Noventa 17-7, Marenese – Forti Sani 15-10 (Borgonese 8, Marenese 6, Buttrio 4, Bassa Valle 3, Forti Sani e Auxilium Saluzzo 2, Noventa 1. Buttrio e Forti Sani 2 partite in meno, Auxilium e Bassa Valle 1 partita in meno).