Scherma: I valdostani Mencarelli e Piatti primo e secondo in coppa del mondo u20

Una splendida doppietta azzurra nela prova di Coppa del Mondo di spada maschile Under 20 disputata a Winterthur in Svizzera che ha incoronato Simone Mencarelli (Fiamme Oro) come vincitore davanti ad Enrico Piatti (Aeronautica Militare) in una finale tra due atleti valdostani che si allenano entrambi a Torino, rispettivamente alla Ginnastica Victoria e all'Accademia Scherma Marchesa.



L'ultimo atto ha visto Mencarelli imporsi per 15-10 sul connazionale e corregionale Piatti, compagno di mille allenamenti e avversario di centinaia di gare. Per Mencarelli la finale era arrivata dopo una gara praticamente perfetta, con un girone dominato che gli aveva permesso di piazzarsi sul numero 2 del tabellone, per poi superare lo svizzero Lazare Cavadini per 11-10 agli ottavi, lo statunitense Nicholas Lawson per 15-7 ai quarti, l'altro americano Justin Haddad per 15-9 in semifinale. Parallelamente Piatti si imponeva per 15-6 sul francese Paul Fortin nei 16, superava il connazionale Filippo Armaleo per 15-9 ai quarti e batteva per 15-10 lo svizzero Theo Brochard in semifinale.

CONTINUA DOPO FOTO





Il risultato di Winterthur, dove s'è disputa ta il giorno successivo la prova a squadre con i due atleti piemontesi ancora impegnati, è un ottimo viatico in vista dei Campionati Europei di categoria che si disputeranno a Novi Sad a partire dal 26 febbraio.



Finale



Mencarelli (ITA) b. Piatti (ITA) 15-10



Semifinali



Piatti (ITA) b. Brochard (Sui) 15-10



Mencarelli (ITA) b. Haddad (Usa) 15-9



Quarti di finale



Brochard (Sui) b. Jeal (Gbr) 15-8



Piatti (ITA) b. Armaleo (ITA) 15-9



Haddad (Usa) b. Lawson H. (Usa) 15-9



Mencarelli (ITA) b. Lawson N. (Usa) 15-7



Classifica (156): 1. Simone Mencarelli (ITA), 2. Enrico Piatti (ITA), 3. Justin Haddad (Usa), 3. Theo Brochard (Sui), 5. Nicholas Lawson (Usa), 6. Filippo Armaleo (ITA), 7. Henry Lawson (Usa), 8. James Jeal (Gbr); 11. Dario Remondini (ITA), 13. Federico Pezzoli (ITA), 14. Filippo Severini (ITA), 15. Fabrizio Di Marco (ITA), 17. Matteo Galassi (ITA), 19. Nicolò Bonaga (ITA), 52. Marco Malucchi (ITA), 91. Matteo Costantini (ITA), 104. David William Sica (ITA).