Ginnastica: L'Olimpia femminile si veste d'argento

Ventuno le società in gara, provenienti da Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia; un circuito davvero difficile che ha visto scendere in campo al primo turno le sei ginnaste dell'Olimpia Aosta, uniche rappresentanti della nostra regione, agguerrite ma anche tanto emozionate perché la posta in gioco a fine campionato sarà la promozione in serie B.

La formazione era composta da Annie Desandré (2010), Martina Saroglia (2009), Sophie Graziano (2008), Sofia Chiumello (2005), Fatima Rosset (2004) e Arianna Bocchio Ramazio (2005) in prestito dalla società La Marmora di Biella.

Dopo un inizio carico con 4 bellissimi volteggi in cui hanno dimostrato grinta e determinazione, sono passate alle parallele dove c'è stato purtroppo un inizio di incertezza con qualche caduta; Fatima Rosset ha comunque portato a casa un bell'11.400 e Martina Saroglia un bel 10.550, con due esercizi puliti e ben eseguiti. In terza rotazione hanno affrontato la temibile trave, dove la più piccola del gruppo, Annie Desandrè, ha effettuato un esercizio quasi perfetto; le sue compagne, nonostante qualche errore, non si sono perse d'animo e hanno concluso al corpo libero dando tutte il massimo.

Hanno così chiuso la gara salendo sul secondo gradino del podio, una medaglia sofferta, ma meritata. Tornano a casa cariche per affrontare tra un mese a Mortara, la seconda tappa di questo importante campionato.

Ad accompagnarle in pedana le tecniche federali Claudia Iacona e Federica Vinante e l’allenatrice Marta Beraldo, della società La Marmora di Biella.

Fatima Rosset, Sophie Graziano, Sofia Chiumello, Arianna Bocchio Ramazio, Annie Desandré e Martina Saroglia sul podio