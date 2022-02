Nuoto: Buone prove dei valdostani dell'Aosta Nuoto

Otto gli atleti dell’Aosta Nuoto che domenica 27 febbraio alla Piscina Usmiani di Torino

Buone le prove di Corinne Désandré che ha gareggiato per la prima volta sia nei 100 m farfalla sia nei 400 m stile libero con buoni risultati (1.17.20 e 5.22.60), di Matteo Espositi che ha limato il personale nei 100 m farfalla (1.14.80) e prova per la prima volta i 400 m stile libero in 5.22 netto, di Davide Merighi che torna alle gare dopo due anni nuotando i 100 m dorso in 1.22.30 e i 50 m rana in 43.90.

Dice la sua anche Emma Morsetti che nuota i 50 m rana in 44.60, giungendo seconda del 2011, e i 50 m farfalla in 46.30; bene anche Rebecca Crespi che scende in acqua nei 50 m farfalla (44.10) e nei 100 m dorso (1.40.70), Petra Favre e Mélodie Fenoil fanno il loro esordio nelle gare di Federazione: la Favre si cimenta nei 50 m rana e la Fénoil nella stessa gara e nei 100 m dorso, anche Aurora Furfaro scende in vasca per i 50 m rana e i 100 m dorso.

Prossimo appuntamento per l’Aosta Nuoto, domenica 27 febbraio 2022 a Torino per la seconda giornata del Grand Prix Esordienti B.