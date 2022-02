Cross: Sorici e Beltrami i più veloci Master nei campionati regionali

La riunione, organizzata dal Comitato regionale Fidal, ha proposto anche gli atleti delle categorie giovanili e assolute che hanno approfittato di questa opportunità per un secondo impegno agonistico dopo quello della domenica passata. Nella “conta”, cinque titoli individuali li ha conquistati la S.Orso, tre il CSD Guardia di Finanza di Aosta e l’APD Pont St Martin e uno a testa l’Atletica Monterosa e la Calvesi.

Aggiudicati anche i titoli di società dove in campo femminile la vittoria è andata al collettivo del CSD Guardia di Finanza di Aosta che ha vinto lasciandosi alle spalle Cogne, APD Pont St Martin e S. Orso.

Gabriele Beltrami

In campo maschile ad imporsi è stata la Polisportiva S. Orso Aosta che ha fatto proprio il titolo regionale di club mettendo in fila nell’ordine, APD Pont St Martin, Cogne, Calvesi, Monterosa e Guardia di Finanza. Ma torniamo alle prove individuali.

In campo femminile, l’anello da 1km ripetuto quattro volte, ha consegnato il titolo valdostano SF35 a Rodica Sorici (CSD Guardia di Finanza Aosta), prima master e terza della prova assoluta. Alle sue spalle si sono aggiudicate maglia e medaglia di campione regionale 2022 Roberta Cuneaz (Calvesi) tra le SF50 e Genny Bouc (CSD Guardia di Finanza Aosta) pe le SF40.

Sui 3km successo di categoria per Amalia Maria Colabello (APD Pont St Martin) tra le SF65 e Flora Zampa (S.Orso) tra le SF70. Per il settore maschile, sui 6km la palma del migliore Master non è sfuggita a Gabriele Beltrami (APD Pont St Martin), quarto della prova assoluta e vincitore del titolo SM45. Successi per Giorgio Ioppolo (S.Orso) per gli SM40, Mikael Mongiovetto (S.Orso) per gli SM35, Fabrizio Vigé (APD Pont St Martin) per gli SM50 e Andrea Mazzucco (CSD Guardia di Finanza Aosta) per gli SM55.

Partenza 4 km

Nel cross 4km la vittoria e il titolo regionale sono invece andati a Gildo Vuillen (S.Orso) per gli SM60, Gerolamo Tortone (S.Orso) per gli SM65 e Aldo Gamba (Monterosa) per gli SM70. Non hanno perso l’occasione per un test in casa anche alcuni atleti valdostani ma tesserati per club di fuori regione che si sono aggiudicati le prove assolute. Vittoria nella gara assoluta femminile, sui 4km, per la 20enne di Gignod tesserata per il Cus Pro Patria Milano Silvia Gradizzi e Omar Bouamer che sui 6km ha fatto il vuoto.

Bella e nutrita presenza nelle categorie giovanili, dove per la prima volta allo start in questo 2022 sono stati una 60ina di scalpitanti Esordienti, la prima della categorie promozionali della Fidal.

TUTTI I RISULTATI

Rodica Sarici