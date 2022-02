Sci nordico: Al Gs Godioz la Coppa Sc G. S. Bernardo a Cogne

Campionati regionali di Mass start in tecnica libera, oggi pomeriggio, a Cogne (in origine in programma a Flassin), per le categorie Seniores e Giovani (circuiti regionali Seniores e Asiva), Allievi e Ragazzi (Gros Cidac). Organizzata dallo Sc Gran San Bernardo, con 150 atleti in gara, in palio per la classifica per società, la Coppa del sodalizio organizzatore, vinta dal Gs Godioz. A livello individuale, sono Martina Bisson, Etienne Meynet, Nayeli Mariotti Cavagnet, Gilles Margueret, Aline Ollier e Federico Bonino i nuovi campioni valdostani.

Categoria Giovani/Senior * 9 km f / 13 km m – CR Mass start tl – Titolo rossonero alla Junior Aline Ollier (Sc Valdigne MB; 25’37”7), che precede la torinese Irene Negrin (25’51”6) e, sul podio dei regionali, l’Aspirante Virginia Cena (Gs Godioz; 27’30”1) e la Junior Anaï Maluquin Segor (Sc Drink; 28’52”9). A completare il podio Junior, 5°, Irene Murar (Sc Fallère; 30’11”6).

Nelle Aspiranti, 6°, Fabienne Aguettaz (Sc Drink; 30’19”6) e, 7°, Sophie Colajanni (Sc Mont Nery; 32’52”2). Al maschile, lo Junior Federico Bonino (Gs Godioz; 31’24”1) precede l’Aspirante Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso; 31’58”6) e il secondo Junior, Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy; 31’59”7). Quarto il torinese Simone Negrin (32’50”7) e, 5°, il primo Senior, Wladimir Cuaz (Gs Godioz; 32’53”1).

Completano i podi di categoria, Senior, 6° Andrea Restano (Sc Drink; 33’08”2) e. 8° Alberto Peracino (Sc Valsavarenche; 33’27”9); junior, 17°, Gêròme Garin (Sc Valgrisenche; 37’07”9); Aspiranti, 7°, Simone Gemelli (Gs Godioz; 33’15”6) e, 9°, Javier Ducret (Sc Drink; 33’38”9).

Categoria Allievi * 5 km f / 7,5 km m – CR Mass start tl – S’impone Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso; 14’49”2) davanti a Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes; 15’03”2) e Vittoria Cena (Gs Godioz; 15’17”2).

Al maschile, successo di Gilles Margueret (Sc Gran San Bernardo; 19’52”0) a precedere Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes; 20’28”8) e Fabio Restano (Sc Drink; 20’37”1).

Categoria Ragazzi * 3 km f / 4 km m – CR Mass start tl – Titolo regionale a Martina Bisson (Pol. Pollein; 8’32”4) seguita da Elodie Christille (Sc Brusson; 8’35”3) e Amelie Fragno (Pol. Pollein; 8’46”1). In campo maschile, successo di Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes; 11’03”8) davanti a Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo; 11’10”9) e al compagno di sodalizoi, Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes; 11’11”0).