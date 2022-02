CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

Quel personal trainer che fece bandire il cliente obeso dai ristoranti. È la storia di Mike Hind, acclamato personal trainer del Middlesbrough, Regno Unito, che ogni anno sceglie un cliente gratuitamente per aiutarlo a tornare in forma, ma con il caso di Dibsy (ventisettenne di 254 chilogrammi) ha dovuto usare mezzi non convenzionali. Mike ha distribuito volantini con la foto del suo cliente riportanti le scritte “Salva Dibsy, l’obesità lo sta uccidendo” e “Non servire quest’uomo” facendolo bandire dai ristoranti locali da asporto e sottoponendolo a una dieta di cibi sani e gratuiti... prodotti da un suo ristorante.