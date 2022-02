Hockey ghiaccio: Girls Project Aosta cede di misura a Dobbiaco Bears

La trasferta più lunga di tutto il campionato le ragazze di coach Giovinazzo la affrontano con la consapevolezza di avere di fronte un avversario versamento forte e con un roster di nuovo ridotto a causa di infortuni e solite assenze per quarentene. Ma il “non aver nulla da perdere” dà alle ragazze quella marcia in più e la determinazione a voler vendere cara la pelle in quel di Dobbiaco e così fanno. Tattica difensiva e d’attesa, senza scoprirsi troppo, che consente loro di contenere a due reti lo svantaggio nel primo drittel.



Nel secondo tempo osano di più riuscendo ad agguantare il pareggio con Parini e Roccella e facendo proprio il secondo terzo di gara, anche se le padrone di casa riescono a mantenere il vantaggio per 3-2. In apertura di terzo tempo le alto atesine si portano ancora in vantaggio mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale, ma una zampata di Mazzocchi con un tiro dalla blu riapre la partita.



Ci provano fino alla fine con un tiro a 59’ e 59”, ma la fortuna non arride e la partita si chiude sul 3-4. Una gran bella partita giocata con un gran cuore dalle aostane, vere gladiatrici. Peccato aver pagato anche diversi svarioni arbitrali che hanno reso ancora più difficile l’impresa delle nostre ragazze.



Roster: Belli, Vola, Angeloni, Tosatto, Iacomuzio, Mazzocchi, Herin, Parini, Borrello, Dell’Acqua, Roccella. Coach: Luca Giovinazzo. Marcatori: Parini, Roccella, Mazzocchi.