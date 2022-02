Arrampicata: Alessandro Bonjean si aggiudica la macro area lead tra gli under 12

L’undicenne Alessandro Bonjean, tesserato per l’Oasi Vertical di Valtournenche, si è aggiudicato la prima prova del Macro Area Nord Ovest della specialità Lead nella categoria under 12, disputata domenica 13 febbraio a Biella. Il talentino seguito da Cristiana Martinetto, Enrico Trapazzo e Marco Della Noce si è subito messo in mostra nella qualifica dove nelle due prove, assieme ad altri tre coetanei piemontesi, ha sempre raggiunto il Top, candidandosi per una finale di eccellenza.

Bonjean, Boccato, Sangiorgi e Fassino

Appena dietro David Fassino, del Climbing House di Verres, che in qualifica si è attestato al quinto posto (22+ e Top) guadagnandosi anche lui la finale. Alzato il livello di difficoltà, in finale Alessandro Bonjean ha confermato il proprio valore e, unico tra i contendenti, è stato capace di raggiungere la presa 17+, decisamente inarrivabile per gli altri, performance che gli ha consegnato la vittoria di categoria. In quarta posizione David Fassino, capace di risalire una posizione rispetto alla qualifica, raggiungendo la presa 9+.

In campo femminile, sempre tra le under 12, si sono guadagnate la finale Sara Boccato e Luce Sangiorgi, compagne di allenamento e di club, tesserate entrambe per l’Oasi Vertical di Valtournenche. Sara, quinta nelle prime due prove (Top e 22+) ha preceduto di una posizione l’amica Luce, sesta (Top e 22). La finale, decisamente più selettiva, confermava le due valdostane vicine in classifica, ancora davanti Sara Boccato, quinta (13+) con sesta Luce Sangiorgi (4).

A seguire spazio per gli under 14, dove tra le ragazze erano schierate tre valdostane, tutte in forza all’Oasi Vertical. 11esima Elisée Lombardi (9 e 7) e 9a Amelie Girod (11 e 9) che hanno concluso con le due prove di qualifica il loro impegno domenicale. Un passo in più, centrando la finale, lo ha fatto Greta Baccon bene in qualifica (21 e 16) e capace di raggiungere la quinta posizione provvisoria.

Greta Baccon

In finale, per l’unica valdostana impegnata, si è concretizzato lo scivolamento di una posizione (11+), concludendo al sesto posto il proprio impegno. La specialità lead si rifà alle scalate su falesia in ambiente naturale ed è la specialità dove le vie vengono predisposte prevedendo una progressiva difficoltà.

Ad ogni presa raggiunta viene assegnato un punteggio progressivo che ha 2 valori: “tenuta” se viene raggiunta, o “valorizzata” se viene superata senza raggiungere quella successiva. Il massimo punteggio si ottiene inserendo la corda nell’ultimo moschettone di sicurezza, il “Top”.