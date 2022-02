Ginnastica: Nel campionato Silver di artistica brillano le stelline dell'Olimpia

Alla prima prova del Campionato Individuale Silver, le ginnaste dell’Olimpia Aosta sanno farsi valere e conquistano ottime posizioni nel programma LE, il più difficile di questa competizione.

La Junior 3 Beatrice Morra di Cella (classe 2007) inizia infatti con il botto la sua stagione agonistica portando a casa una bellissima medaglia di bronzo; da menzionare il buon 10.200 alla trave, miglior punteggio di giornata nella sua categoria.

Nella categoria Junior 1, l'esordiente Claire Savoye (classe 2009) sfiora il podio per pochissimo e ottiene il quarto posto.

“Si torna a casa con un'esperienza in più e con la voglia di migliorarsi in vista delle prossime gare di questo intenso trimestre” è il commento dell’allenatrice Federica Vinante, con loro in questa trasferta torinese.