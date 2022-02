Sci alpino: Guglielmo Bosca quinto nella ‘libera’ di Kvitfjell

Sul podio nella gara di due giorni fa, ieri Guglielmo Bosca lo sfiora soltanto, concludendo al quinto posto nella Discesa libera di Kvitfjell (Norvegia), gara di Coppa Europa di Sci alpino.



Canada/Svizzera in alternanza nell’occupare le zone di vertice della classifica: a vincere è il canadese Cameron Alexander (1’29”10), seguito dallo svizzero Josua Mettler (1’29”46), dal connazionale Jeffrey Read (1’29”48) e dall’altro elvetico Ralph Weber (1’29”78), con quinta posizione di Guglielmo Bosca (1’29”99). Al 7° posto Nicolò Molteni (Cse, 1’30”23); 14° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’30”66); 49° Benjamin Alliod (Cse; 1’32”24); 72° Simon Talacci (Centro sportivo Esercito; 1’33”84).



La tappa norvegese si chiude domani, con la disputa del SuperG.



EC Sci alpino



Gigante femminile di Coppa Europa, oggi, a Kopaonik (Serbia), vinto in rimonta dall’austriaca Elias Moerzinger (2’06”27); 18°, in risalita di nove posizioni rispetto alla prima manche, Roberta Midali (Cse; 2’09”94).