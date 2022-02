Sci alpino: azzurri distanti dal podio nel SuperG di Kvitfjell

Conclusione della tappa norvegese di Coppa Europa di Sci alpino maschile oggi a Kvitfjell, gara dominata da austriaci e canadesi, con nessun azzurro nei migliori dieci.



La vittoria è andata all’austriaco Stefan Babinsky (1’11”08), davanti al canadese Cameron Alexander (1’11”81) e al connazionale Daniel Danklmaier (1’11”87). Il migliore degli azzurri, 13°, il finanziere bresciano Giovanni Franzoni (1’12”66). In 19° posizione Nicolò Molteni (Cse; 1’12”93); 22° Guglielmo Bosca (Cse; 1’13”07); 41° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’14”08); 62° Benjamin Alliod (Cse; 1’17”02).



GpI Sci alpino



Non ha concluso la prima manche, ieri, Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor) dello Slalom della OpaCup Under 16 Children Races, manifestazione internazionale che si è conclusa sulle nevi di Santa Caterina Valfurfa (Sondrio). La vittoria è andata alla valsusina Lara Colturi (1’21”09; miglior crono in entrambe le manche), davanti alla tedesca Laila Illig (1’23”13) e all’austriaca Antonia Muxel (1’23”24).



Snowboard



Snowboardcross Fis Junior – sabato 12 e domenica 13, a Grasgeheren (Germania), dove sarà presente la squadra Asiva: Alice Bruno, Margherita Gal (Aosta Snowboard club), Camilla Angiolini (Snow Team Corumaeyeur), Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB).



Sci alpino



Due Giganti Fis Junior, sabato 12 e domenica 13, a San Giovanni di Fassa (Trento), con al via Filippo Segala (Sc Aosta), Jacques Belfrond, Pietro Bisello (Sc Crammont MB).



CpI Scialpinismo



Tappa di Coppa Italia Giovani, domenica 20 febbraio, a Caspoggio (Sondrio), alla presenza della squadra Asiva, guidata dal tecnico Emanuel Conta: Noemi Junod, Clizia Vallet, Laurent Battendier, Gabriele De Pieri, Sébastien Guichardaz (Sc C. Gex).