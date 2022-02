PECHINO 2022: I risultati degli italiani

SHORT TRACK: Beffa per Arianna Fontana nella finale dei 1000 metri. Alla penultima curva, quando è in terza posizione, dopo una gara condotta sempre da seconda dietro l’olandese Schulting, si tocca con la statunitense Santos ed entrambe finiscono a terra. Oro alla Schulting, argento alla sudcoreana Choi Minjeong e bronzo alla belga Desmet. Il risultato, però, va in revisione dai giudici e Fontana viene squalificata per aver toccato la Desmet, al suo esterno, in una delle prime curve, un contatto che non sembrava aver danneggiato la belga, ma la caduta finale ha poi eliminato qualsiasi recriminazione.

Nella semifinale della staffetta 5000 metri maschile l’Italia è seconda dietro il Canada e si qualifica per la finale prevista mercoledì 16. Pietro Sighel supera il primo turno dei 500 metri e va ai quarti, in programma domenica 13, eliminato Andrea Cassinelli.

CURLING: Seconda sconfitta per la squadra maschile, con Joel Thierry Retornaz , Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovannella, Simone Gonin, battuta dalla Svezia 9-3. La gara, prevista sui 10 confronti, si è interrotta all’8° end quando il divario nel punteggio è diventato superiore al recupero.

SCI ALPINO: A Yanqing, Federica Brignone, si è confermata migliore delle azzurre nel SuperG classificandosi al 7° posto (1:14.17). La valdostana, pur non sbagliando quasi nulla e tenendo il ritmo della vincitrice Lara Gut-Behrami (1:13.51), nel tratto più tecnico, ha concluso a 66 centesimi dalla vittoria. Elena Curtoni ha occupato la decima posizione a 83 centesimi dalla Gut. Più attardate Marta Bassino, 17a (+1″57), e Francesca Marsaglia, 22a (+2″10).

SCI DI FONDO: Francesco De Fabiani ha raggiunto il traguardo della 15 km in Tecnica Classica in 18° posizione con 40:16.4 (+2:21.6). Ha preceduto Giandomenico Salvadori 22° (40:32.2) e Paolo Ventura 34° (41:12.2): Maicol Rastelli si è classificato 52° (42:25.4).

BIATHLON: Nella Gara Sprint 7,5 km, dove Dorothea Wierer ha vinto la medaglia di bronzo, Lisa Vittozzi, con 4 errori al tiro, ha concluso la gara al 36° posto (+2:24.8), Samuela Comola si è classificata 57ª (+2:46.4 /1), Federica Sanfilippo 82ª (+4:12.8/5).

SALTO: Giovanni Bresadola nel salto di qualificazione ha fatto registrare 117.5 metri per 970 punti complessivi. In classifica occupa la 35ª posizione e domani proseguirà la sua gara.

SKELETON: E’ suo il record in partenza nella pista del National Siding Centre di Yanquing (4.98) eppure Valentina Margaglio, nelle prime due manches, ha collezionato una serie di errori che le hanno pregiudicato la prestazione relegandola al 16° posto (2:05.88).

Nelle ultime due manches maschili Amedeo Bagnis ha fatto registrare prima l’11° posto confermandolo anche dopo la quarta discesa (4:04.08). Mattia Gaspari ha affrontato l’ultima manche con il 15° posto ed ha concluso la prova risalendo una posizione (4:05.03).

