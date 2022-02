Moto: Domenica a Saint-Rhémi-En-Bosse ultima prova Ice Trophy

Domenica 6 febbraio a Saint-Rhémy-en-Bosses, presso la Pista Ghiaccio La Rosière, andrà in scena la quarta ed ultima prova stagionale dell’Ice Trophy, trofeo italiano di velocità su ghiaccio per moto chiodate. Il programma prevede l’ingresso in pista dei piloti dalle ore 10 per le prove libere a cui seguiranno le prove cronometrate tra le 11:00 e le 11,30. Dalle 12 partiranno invece le tre manches di gara: le prime due da 6 giri e l’ultima, la fast race, da 3.

Intorno alle 13e30, stilate le classifiche provvisorie di giornata, si sfideranno in un testa a testa i primi due piloti di ogni categoria per stabilire i vincitori della giornata.

La manifestazione si concluderà intorno alle 15,30 con la cerimonia delle premiazioni.

Ad eccezione della categoria Ice Warriors 2 open, dominata dall’inizio alla fine dal piemontese del Motoclub Pollein, Federico Novara, che ha portato a casa il titolo con una gara di anticipo, nelle altre categorie tutti i giochi sono ancora aperti con diversi piloti in lizza per la vittoria finale.

Ancora in corsa per un posto sul podio anche due valdostani: Andrea Cheillon (nella foto) nella IceWarriors1 OPEN (moto oltre 250cc con chiodatura illimitata) e Luca Casagrande nella IceWarriors2 GP (moto fino a 250cc con numero di chiodi inferiore a 550).

Ancora in forse la partecipazione di Julien Cheillon, tra i favoriti per la vittoria finale nella top class ad inizio stagione, che purtroppo non ha ancora recuperato l’infortunio subito nell'ultima gara.