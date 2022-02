Calcio: Serie D, il Pdhae capitola in casa contro il Bra

Grazie all'affermazione in terra valdostana, la squadra allenata da Roberto Floris è salita a 30 punti in classifica. 7 punti nelle ultime 4 partite, un tour de force che ha portato punti e consapevolezze in casa giallorossa. Il match di ieri (Bra in divisa grigia con inserti giallorossi), al cospetto dei blu-arancio, è stato condizionato dalle forti raffiche di vento (che hanno soffiato in Valle d'Aosta, fin dalla tarda mattinata).

Tunno è pronto e reattivo al terzo minuto su Cateni; al 20' colpo di testa di Tos (da punizione di Marchisone) e pallone che sfiora l'esterno della rete. Destro rasoterra di Tuzza (poco più tardi) e parata di Pietropaolo Novallet (uno degli ex Bra, insieme a Gaeta e Jeantet). Punizione battuta da Jeantet alla mezzora, colpo di reni dell'estremo difensore braidese e pallone in angolo. Unico squillo dei padroni di casa, al 40': destro di Gaeta dai 16 metri e palla che termina sul fondo. Squadre a riposo a reti bianche.

Il PDHAE getta alle ortiche una buona occasione dopo 3 minuti del secondo tempo, la conclusione di De Cerchio finisce alle stelle da buona posizione.