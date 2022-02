Atletica: sono tre i valdostani protagonisti nei nazionali indoor junior e promesse di Ancona

Parte il mese ‘caldo’ per l’atletica su pista con l’assegnazione dei titoli tricolori al coperto: febbraio e il Pala Marche di Ancona saranno protagonisti di quattro appuntamenti dove si ritroveranno i migliori delle varie categorie giovanili, assolute e master. I primi a calcare l’impianto marchigiano sono gli atleti delle categorie Juniores (18-19 anni) e Promesse (20-21-22 anni) con una nuova formula organizzata dalla Fidal nazionale che, guardando alla situazione sanitaria ancora non risolta, è andata nella direzione di una riduzione dei numeri.



Sono tre gli atleti valdostani in gara, tutti in forza all’Atletica Sandro Calvesi di Aosta, due ostacolisti e una saltatrice con l’asta, una Juniores e due Promesse: si tratta della 18enne Junior di Saint-Marcel Elisabetta Munari, classe 2004 iscritta alla gara dei 60hs; la 21enne Promessa di Charvensod Valentina Tesio che ad Ancona prenderà parte al concorso del salto con l’asta e il 20enne di Quart Gabriele Adorni impegnato nella gara dei 60hs Promesse. Rispetto al 2021 si evidenzia una presenza valdostana dimezzata visto che l’anno passato erano sei i protagonisti rossoneri iscritti e di questo “passo indietro” contribuisce certamente l’assenza di un impianto adeguato di allenamento quale il palaindoor di Aosta che ci si augura di poter riavere presto.





Prima protagonista l’astista Valentina Tesio che sabato 5 febbraio sarà in pedana a partire dalle 16,35 nel concorso riservato alla categoria Promesse. Dopo un 2021 condizionato da un lungo infortunio, la calvesina si è qualificata per l’appuntamento tricolore, saltando lo scorso 23 gennaio a Canegrate la misura di 3m23. Per lei, oltre ad essersi guadagnata un’altra esperienza ai nazionali, l’obiettivo è puntare ad avvicinarsi all’ottavo posto ottenuto nella passata edizione dove ottenne il suo personale di 3m35.



Gli altri due valdostani, entrambi impegnati nella prova dei 60hs, sono attesi per domenica 6 febbraio, a inizio pomeriggio, nelle batterie. Gabriele Adorni è il primo ad andare sui blocchi di partenza, alle 13,15. Per lui, al primo anno nella categoria Promesse, la prospettiva è puntare alla finale, già raggiunta lo scorso anno, e migliorare il fresco personale di 8”26 corso a Bergamo lo scorso 23 gennaio. La finale a otto è prevista a stretto giro, alle ore 14,55.





Terza protagonista a scendere in pista è Elisabetta Munari che alle ore 14,00 di domenica 6 febbraio è attesa per le batterie dei 60hs Juniores. Specialista soprattutto del giro di pista con barriere l’allieva di Patrick Ottoz, al primo anno nella categoria, si è già ben comportata quest’anno correndo a Padova il 29 gennaio in 9”35. Per lei, dopo i podi tricolori tra le Allieve un’altra sfida da affrontare con grinta e con il giusto piglio per cercare di ritagliarsi uno spazio nella finale a otto in programma alle 15,25.