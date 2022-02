Tutto è pronto per l’edizione inaugurale delle UTMB® World Series, con tre nuovi eventi che si aggiungono al calendario 2022

Transvulcania by UTMB® in Spagna, Kullamannen by UTMB® in Svezia e Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB® in Australia si raggiungono agli altri eventi già confermati per il calendario delle gare 2022.Le UTMB® World Series includeranno 25 eventi nel 2022 che daranno la possibilità ai corridori di qualificarsi per le UTMB® World Series Finals a Chamonix, attraverso il nuovo sistema sportivo integrato

Appena otto mesi dopo il lancio del progetto, UTMB Group e The IRONMAN Group, organizzatori delle UTMB World Series®, hanno confermato oggi il calendario di 25 eventi in 16 paesi di Asia, Oceania, Europa e America nel 2022. Con l'aggiunta di tre nuovi eventi, Transvulcania by UTMB® in Spagna, Kullamannen by UTMB® in Svezia, e Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB® in Australia, il conto alla rovescia per la prima gara delle UTMB® World Series 2022 è ufficialmente iniziato. Guarda il video qui.



Il circuito sarà inaugurato ufficialmente con la più grande gara di trail running della Croazia, Istria 100 by UTMB®, dal 7 al 10 aprile. Oltre 2.000 corridori sono attesi sulla linea di partenza del primo evento targato UTMB® World Series, per quella che sarà anche la prima possibilità di qualificarsi per le Finali del circuito, ossia le gare OCC, CCC® e UTMB® dell'UTMB® Mont-Blanc 2023.



I primi tre uomini e donne classificati nelle categorie 50K, 100K e 100M vinceranno l'ingresso automatico alla Finale corrispondente; i corridori amatoriali avranno la possibilità di raccogliere le Running Stones, che potranno essere utilizzate per l’iscrizione al sorteggio dell'UTMB® Mont-Blanc. Con la scomparsa del precedente sistema a punti, gli Eventi delle UTMB® World Series sono ora l'unico posto dove i partecipanti possono raccogliere le Running Stones e iniziare il loro viaggio verso Chamonix, Francia. Scopri di più sull'iscrizione all'UTMB® Mont-Blanc 2023, qui.



Marie Sammons, Direttrice Sport and Regeneration delle UTMB® World Series, ha commentato: " Il calendario 2022 è eccezionale e siamo davvero entusiasti di lavorare con organizzatori di gare così impegnati in tutto il mondo che condividono la nostra visione di eccellenza, inclusività, amicizia e accessibilità. Con 25 eventi nel 2022, sia i corridori amatoriali che gli élite di saranno in grado di trovare un evento UTMB® World Series vicino a loro, che per molti sarà l'inizio del viaggio verso l'UTMB® Mont-Blanc e le Finali. Non vediamo l'ora di accogliere gli atleti da tutto il mondo nel circuito, e di offrire un'esperienza indimenticabile con le migliori gare nei luoghi più suggestivi".