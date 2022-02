Sport invernali: il calendario delle gare in Valle d’Aosta fino al 13 febbraio

E' uscito il calendario degli sport invernali con tutti gli appuntamenti in Valle d'Aosta fino al 13 febbraio:



Venerdì 4, dalle 10, sulle Bellevue di Pila, due SuperG Fis, circuito Cva Energie, organizzati dallo Sc Aosta, trofeo messo in palio dal sodalizio organizzatore



Sabato 5, dalle 10, sulla Jolanda di Gressoney-La-Trinité, Slalom Ragazzi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Gressoney MR, trofeo Ristorante lo Stambecco.



Sabato 5, dalle 10, sulla Trois Village di Brusson, Campionati regionali Allievi e Ragazzi e gara regionale per tutte le altre categoria, Mass start piccolo calibro e aria compressa, circuito Unicredit, organizzati dallo Sc Brusson, 3° trofeo Vincenzo Vuillermoz.



Sabato 5, dalle 10.30, nello Snow Park di Courmayeur, Big Air, organizzato dallo Snow Team Courmayeur, trofeo messo in palio dal sodalizio organizzatore.



Domenica 6, alle 9.30 e alle 13, la 39° MarciaGranParadiso e la 15° MiniMarciaGranParadiso, Mass start in classico, organizzata dallo Sc Gran Paradiso.



Domenica 6, dalle 10, sulla Del Bosco di Champorcher, Slalom Cuccioli 1 e 2, circuito Cva Energie, organizzato dallo Sc Mont Glacier, trofeo Casadei.



Domenica 6, dalle 10.30, nello Snow Park di Courmayeur, Slope style, organizzato dallo Sc Crammont MB, trofeo Davide Marciandi, coppa Aliant.



Giovedì 10 le prove, venerdì 11 il SuperG Ragazzi, dalle 10, a Torgnon, circuito Gros Cidac, organizzato dal locale Sci club, trofeo Supermercati Chatrian.



Sabato 12, dalle 9.45, sulla Bellevue, due SuperG Master, validi per il Campionato regonale, organizzati dal Master Team Pila, TecnItalia Cup.



Sabato 12 i Baby 1, domenica 13 i Baby 2, dalle 10, sulla Stadio Slalom 12 di La Thuile, circuito Unicredit, un Gigante organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, trofeo Marlanvil.



Domenica 13, dalle 10, sulla Del Bosco di Champorcher, il Gigante Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Mont Glacier, coppa Bordet Ceramiche.



Domenica 13, dalle 10, sulla Le Greye e Checrouit di Courmayeur, Gigante Pro Cuccioli 1 e 2, circuito Asiva, organizzato dallo Sc Crammont MB, trofeo Boffa Combustibili.



Domenica 13, dalle 10, sul Prato di Sant’Orso di Cogne, Sprint e Gymkana in tecnica classica, per Allievi e Ragazzi (circuito Gros Cidac), Cuccioli (circuito Irv srl), Baby e BaySprint, organizzato dallo Sc Drink, trofeo Nissen e Vivien Empereur.



Domenica 13, dalle 9.45, sulla Leissé di Pila, due Giganti Master di Coppa Italia, organizzati dal Master Team Pila, TecnItalia Cup.