Sci alpino: dieci azzurre convocate per i SuperG di San Martino

Dieci azzurre e, in aggiunta altre ventuno atlete a completare il contingente italiano per i Super in programma, il 3 e 4 febbraio, a San Martino/Reinswald (Val Sarentino; Bolzano).



Tra le convocate del gruppo di Coppa Europa femminile della nazionale ci sono Carlotta Da Canal, Giulia Albano (Cs Carabinieri), Héloïse Edifizi (Club de Ski), Carlotta Nimue Welf (Cse); al cancelletto di partenza anche Elena Dolmen, Sofia Pizzato, Federica Sosio (Cse), Greta Angelini (Sc Chamolé); nello staff tecnico, con gli allenatori della nazionale Henri Battilani e Guglielmo Favre, anche Patrice Revil.



CdM Speed skiing



Tornano protagonisti gli uomini-jet, oggi e domani, sulla pista di Vars (Francia) per la prima tappa della Coppa del Mondo di Sci di velocità, dove saranno impegnati Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino) e la verbanese Valentina Greggio. Due ‘run, mercoledì 2 (alle 10.15 e 13.30); semifinali e finali giovedì 3, dalle 10.15. I due azzurri proseguiranno alla volta della Finlandia, dal 6 al 15 febbraio, per prendere parte alla tappa di Salla, dove sono in programma due gare di Coppa del Mondo, l’11 e 12 febbraio.



Programma gare internazionali



Sci alpino



gio. 03/02 – jo – tra dh m yanqing (chn) – 04



gio. 03/02 – ec – sg f sarentino (ita) – 10



gio. 03/02 – ec – gs m reiteralm (aut)



ven. 04/02 – jo – tra dh m yanqing (chn) – 04



ven. 04/02 – ec – sg f sarentino (ita) – 10



ven. 04/02 – ec – gs m reiteralm (aut) sab. 05/02 – jo – tra dh m yanqing (chn) – 04



dom. 06/02 – jo – dh m yanqing (chn) – 04, raisport



Sci di fondo



ven. 04/02 – alpencup sen– 10 km tc f - 15 km tc m planica (slo)



ven. 04/02 – alpencup jun– 10 km tc f - 15 km tc m planica (slo)



sab. 05/02 – jo – skiathlon f zhangjiakou (chn) – 04, raisport



sab. 05/02 – alpencup sen– sprint tl m/f planica (slo)



dom. 06/02 – jo – skiathlon m zhangjiakou (chn) – 08, raisport dom. 06/02 – alpencup jun– 15 km tl m/f planica (slo)



dom. 06/02 – alpencup jun– 10 km tl m/f planica (slo).



Biathlon



gio. 03/02 – ibu cup – sprint f/m nove mesto (cze) – 10.30 – 14



sab. 05/02 – jo – staff. mista zhangjiakou (chn) – 10, raisport sab. 05/02 – ibu cup – sprint f/m nove mesto (cze) – 10.30 – 14



sab. 05/02 – coppa italia – ind. f/m valdidentro (so)



dom. 06/02 – coppa italia – staff. f/m valdidentro (so)



Snowboard



mer. 02/02 – ec – sbx m/f dolni morava (cze) – 13.15



gio. 03/02 – ec – sbx m/f dolni morava (cze) – opre 13.15



gio. 03/02 – ec – sbs m/f font romeu (fra) – 13.30



ven. 04/02 – ec – sbs m/f font romeu (fra) – 13.30



sab. 05/02 – ec – sbx m/f lenzerheide (svi) – 13.30



dom. 06/02 – jo – qualificazioni sbs m zhangjakou (chn) – 05.30



dom. 06/02 – ec – sbx m/f lenzerheide (svi) – 13.30



Sci velocità



mer. 02/02 – coppa del mondo – gara m/f vars (fra) – 10.15 - 13.30



gio. 03/02 – coppa del mondo – gara m/f vars (fra) – 10.15 sci alpinismo



gio. 03/02 – coppa del mondo – ind. m/f caspoggio (ita) – 09.45



sab. 05/02 – coppa del mondo – sprint m/f caspoggio (ita) – 12.45.