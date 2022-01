ASD Calcio Tavolo Aosta impegnata su vari fronti nell’ultimo weekend di gennaio con il Torneo Nazionale Challenger 150 Area Nord Est di Calcio Tavolo svolto a Piacenza (PC) sabato 29 gennaio e con la 4^ Tappa del Campionato Regionale di Calcio Tavolo/Subbuteo e di Scacchi disputato ad Aosta domenica 30 gennaio.



TORNEO NAZIONALE CHALLENGER 150 AREA NORD EST – PIACENZA



La “Coppa Infonet” organizzata a Piacenza (PC) nell’ambito della Fiera del Giocattolo Vintage in PiacenzaEXPO, valido per il Ranking Italia come Challenger 150 Area Nord Est di Calcio Tavolo è stata l’occasione per l’esordio di Donato Erbì con la divisa della squadra rossonera.



Il giocatore di Novara, ex Warriors Torino, ha partecipato al Torneo di Calcio Tavolo Categoria Open nella giornata di sabato 29 gennaio, inserito in un girone molto difficile che lo ha visto affrontare, nelle fasi di qualificazione al Tabellone Master, Gabriele Silveri (SC Salernitana), Marco Perazzo (SC Ascoli) e Stefano Corazza (Pinco Devils Table Soccer Treviso).



Dopo la facile vittoria per 4-0 contro Stefano Corazza, Donato Erbì si è trovato ad affrontare il suo ex compagno di squadra dei Warriors Torino, ora tesserato nel SC Ascoli, Marco Perazzo. Incontro molto equilibrato nel corso della prima frazione di gioco, con Perazzo in vantaggio per due volte, rimontato in entrambe le occasioni dal rossonero. Sul finire della prima frazione di gioco, nuovo vantaggio di Perazzo con un’azione contestata che consentiva al bianconero di concludere in vantaggio per 2-3 il primo tempo.



Nella ripresa, Erbì, condizionato dall’episodio sul finire del tempo, non riusciva a mantenere la concentrazione e subiva altre due reti terminando l’incontro sconfitto con il punteggio di 2-5. Nell’ultima gara del girone, affrontava la testa di serie Gabriele Silveri che non lasciava spazio al giocatore aostano. Tra la prima e la seconda frazione di gioco Erbì subiva tre reti senza riuscire a segnare. La sconfitta per 0-3 di fatto eliminava il rossonero dal Tabellone Master, costringendolo a disputare il Tabellone Cadetti.



Nel primo turno del Tabellone Cadetti, Donato Erbì era opposto a Stephano De Paoli (Pinco Devils Table Soccer Treviso). In svantaggio per 0-1 ad inizio gara, Erbì impiegava quasi tutto l’incontro per giungere al pareggio che arrivava ad un minuto dal termine dei tempi regolamentari. Ovvia la conclusione dell’incontro sull’1-1 che portata i due giocatori al tempo supplementare a morte istantanea (sudden death). Nel corso del tempo supplementare il giocatore trevigiano scoccava il colpo decisivo che gli consentiva di aggiudicarsi l’incontro per 1-2 ed il passaggio al turno successivo eliminando il rossonero.



Per Donato Erbì un buon esordio in vista degli altri appuntamenti che si susseguiranno nel corso della lunga stagione agonistica 2022.



4^ TAPPA GPR VDA - TORNEO DI SUBBUTEO TRADIZIONALE



Continua il dominio di Filippo Filippella nel Campionato Regionale della Categoria Subbuteo con la quarta vittoria su quattro tappe disputate.



Il giocatore aostano, 1° nel Ranking Italia di Categoria Subbuteo, trovava ad ostacolarlo ancora Giovanni Navarra che lo bloccava sul 2-2 nella prima gara del Girono Unico, ma poi Filippella aveva la meglio sia su Bernardo Ricco che sconfiggeva con il punteggio di 4-2 sia su Dario Di Muri che superava con il risultato di 4-1 aggiudicandosi il girone ed il torneo.



Secondo posto per Giovanni Navarra che superava Bernardo Ricco, sconfitto con il punteggio di 3-2, ma incappava in una clamorosa sconfitta per 0-1 contro Dario Di Muri.



Terzo classificato Bernardo Ricco in virtù della vittoria per 4-1 nello scontro diretto contro Dario Di Muri che giungeva al Quarto posto.



4^ TAPPA GPR VDA - TORNEO DI CALCIO TAVOLO OPEN



Giovanni Navarra si è aggiudicato la Quarta Tappa del Campionato Regionale per la Categoria Open di Calcio Tavolo beffando proprio sul finire Filippo Filippella. Il giocatore rossonero si è imposto nel Girone Unico all’italiana nonostante la sconfitta iniziale per 1-2 proprio contro Filippo Filippella. Successivamente superava sia Dario Di Muri con il risultato di 4-1 sia Bernardo Ricco con il risultato di 3-0.



Filippo Filippella si è dovuto accontentare del secondo posto a causa del pareggio per 2-2 contro Dario Di Muri e del muro eretto da Bernardo Ricco che ha imposto lo 0-0 al capo classifica della classifica regionale di categoria.



Terzo posto per Dario Di Muri che batteva Bernardo Ricco per 2-1 spingendolo al Quarto posto dopo la vittoria conseguita in occasione della 3° Tappa del Campionato Regionale.



TORNEO DI SCACCHI



Quarta vittoria su quattro tappe per Filippo Filippella anche nel Campionato Regionale di Scacchi della Valle d’Aosta.



Primo posto nel Torneo con 7 vittorie ed 1 pareggio, a ruota al Secondo posto Julia Filippella con 2 vittorie e 5 pareggi, seguita al Terzo posto da Sean Filippella con 2 vittorie e 4 pareggi, Quarto posto per Francesco Zolfanelli con 2 vittorie e 3 pareggi per finire con Giovanni Navarra al Quinto posto.