CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

Due squadre amatoriali inglesi appartenenti a degli ordini ecclesiastici di Cotswold sono rimaste in campo fino a quando un acquazzone ha costetto i giocatori a interrompere l'incontro!



Due ore in più, ecco come battere il vecchio record di durata di una partita di calcio. 35 ore a rincorrere un pallone, il tutto per una buona causa. Nel Gloucestershire, contea dell'Inghilterra sud occidentale, due squadre amatoriali di calcio hanno dato vita a una partita entrata di diritto nel guinness dei primati. Di fronte due formazioni della Cotswold Churches league, il Cambray FC, formata da membri appartenenti alla Chiesa Evangelica Battista di Cambray, e il Cotswold All Stars team, che ha riunito giocatori appartenenti alle altre Leghe ecclesiastiche.

Il fischio d'inizio è stato dato alle 18:30 di venerdì e la partita è terminata alle 6:30 di mattina della domenica, e forse sarebbe durata ancor di più se una pioggia torrenziale non avesse obbligato i protagonisti in campo a sospendere le ostilità....Per la cronaca, l'interminabile maratona calcistica si è conclusa con il successo della formazione All Stars, che ha sconfitto il Cambray 333-293. Al di là dell'aspetto sportivo, la manifestazione si prefiggeva lo scopo di raccogliere 30.000 sterline per la costruzione di una scuola per bambini disagiati in India