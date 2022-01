Ginnastica: atlete dell'Olimpia al Collegiale

Sette ginnaste dell’Olimpia - le allieve Marta Nieroz, Annie Désandré e Abigail Martinet, le juniores Martina Saroglia e Claire Savoye e le seniores Fatima Rosset e Sofia Chiumello - sono state convocate a Torino questo sabato 29 febbraio ad uno speciale Allenamento Collegiale indetto da Marica Giovannini, Responsabile Tecnica federale per Piemonte e Valle d’Aosta.

I collegiali sono sempre utili occasioni per confrontarsi con le atlete e i tecnici delle altre società in un clima non competitivo e rapresentano quindi un’importante momento di crescita per queste giovani ginnaste.