CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

Hockey sul ghiaccio: ecco le 5 curiosità che probabilmente non tutti sanno

L’espressione popolare “hat trick”, che indica il momento in cui un giocatore mette a segno una tripletta e gli spettatori lanciano, di risposta, un’infinità di cappelli. Ma qual è il motivo? Secondo la tradizione la nascita di questo rito si deve ad Alex Kaleta, giocatore dei Blackhawks che nel 1946 entrò in un negozio di Toronto per comprare un cappello, ma si accorse di non avere denaro a sufficienza per l’acquisto. Per ovviare all’imprevisto, Kaleta fece un patto con il venditore Sammy Taft: qualora egli avesse segnato tre gol contro i Maple Leafs avrebbe avuto gratuitamente il cappello. E quella sera Kaleta andò in segno quattro volte.