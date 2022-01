Le gare di Cervinia/Zermatt ufficialmente inserite nel calendario di Coppa del mondo di sci alpino 2022/2023

La Federazione Internazionale di Sci (FIS) ha confermato che, già a partire dalla prossima stagione, si disputeranno due gare di discesa libera maschili e due femminili sul pendio del Cervino, dopo la tradizionale apertura della stagione a Soelden.

L’accordo fra la Federazione Italiana Sport Invernali e Swiss-Ski e la FIS, offrirà agli atleti della velocità un opening di stagione anticipato, e alla Coppa del Mondo di sci alpino una stagione senza interruzioni grazie a due ulteriori weekend di gare tra fine ottobre e inizio novembre.

Il presidente della FIS Johan Eliasch afferma: “Cervinia/Zermatt è una grande novità nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino. Con queste gare si rafforza la presenza delle discipline veloci e si aggiungono momenti sportivi speciali per atleti e tifosi, grazie allo storico tracciato del percorso con partenza in Svizzera e il traguardo in Italia”.

Eliasch continua: “Tutte le squadre potranno trarre vantaggio dall’allenamento in loco, durante tutto l’anno. Ciò ridurrà i viaggi verso le sedi nell’emisfero australe e contribuirà all’impegno della FIS per la riduzione delle emissioni di carbonio”.

“Da anni viene espresso il desiderio di avere più gare di velocità nel calendario della Coppa del Mondo per creare un equilibrio tra velocità e gare tecniche. Con la Speed Opening ai piedi del Cervino, viene ora soddisfatta questa esigenza – grazie all’ottima collaborazione con FIS, FISI, nonché con le località di Cervinia e Zermatt. Per lo sviluppo futuro del nostro sport, questo accordo è estremamente gratificante”, afferma Urs Lehmann, Presidente di Swiss-Ski.

Flavio Roda, Presidente FISI, aggiunge: “Questo evento transnazionale di Coppa del Mondo è una pietra miliare nella storia del circuito maggiore dello sci alpino. Il fatto che il debutto possa avvenire già all’inizio della prossima stagione è una grande sfida, che siamo felici di accettare, ora che abbiamo la certezza che questo progetto innovativo diventerà realtà fra nove mesi”.

La nuova funivia 3S, che collegherà Testa Grigia al Piccolo Cervino, permettendo il transito da Cervinia e Zermatt tutto l’anno, sarà completata nella primavera del 2023. La partenza della discesa libera maschile nella stagione 2022 sarà quindi abbassata a quota 3.700 metri con l’arrivo a 2.835 metri, a Cime Bianche.

“Grazie a Swiss-Ski, FISI, al team di esperti gardenesi responsabili dell’organizzazione sportiva delle gare, a Didier Defago come progettista delle piste e a Pirmin Zurbriggen come consulente e ambasciatore, senza dimenticare il lavoro delle persone chiave dell’organizzazione, pensiamo di avere l’esperienza necessaria per organizzare un evento top tra 9 mesi”, ha detto Franz Julen, Presidente del comitato organizzatore.