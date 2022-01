Pattinaggio: a Courmayeur il quinto trofeo Monte Bianco

Il Forum Sport Center di Dolonne a Courmayeur ospiterà domani dalle 16 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 14.30 la quinta edizione del Trofeo Monte Bianco, gara nazionale di pattinaggio di figura su ghiaccio ad invito della fascia bronze; la gara è organizzata dallo Skating club Courmayeur e le società partecipanti arriveranno principalmente da Piemonte, Lombardia e Liguria.



"In un momento ancora di stallo per gli eventi culturali e sportivi, Courmayeur cerca comunque di mantenere gli appuntamenti più importanti del calendario invernale 2021-2022" si legge in una nota del Comune di Courmayeur. Al via della due giorni ci saranno circa 140 atleti, tra gli otto e i 18 anni, che gareggeranno per conquistare la qualificazione alla finale nazionale.