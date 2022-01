Ciclocross Csi: ad Ostia i titoli nazionali

La stagione ciclistica invernale gonfia i tubolari del Ciclocross. Il primo traguardo nazionale delle due ruote ciessine è fissato per domenica 30 gennaio, quando nel bellissimo parco natura del Be Wild Village, all’interno della pineta di Castelfusano, nei pressi di Ostia, si disputerà il campionato nazionale di Ciclocross.

A contendersi le maglie e i podi tricolori, listate di arancioblu, ossia i colori del Csi, saranno circa un centinaio di bikers, per una trentina di società sportive provenienti oltre che dal Lazio, dall’Umbria, dalle Marche, dalla Campania e finanche dalla Lombardia.

Nel cuore verde del parco ostiense, originale paradiso dell’outdoor training, il percorso del campionato è essenzialmente tutto sterrato, ondulato con diverse curve in contropendenza, con molti dossi, con dei tratti sassosi e di sabbia, ostacoli, e qualche allungo all’interno del bosco.

Il circuito misura circa 3 km, da percorrere più volte in base alle categorie d’appartenenza. Primi a scattare saranno le categorie M4 M5 M6 M7 M8 con le tre femminili W1 W2 W3 che saranno impegnati nella prova a tempo per 40 minuti.

Successivamente toccherà ai giovani “Primavera” e “Debuttanti” in corsa per 30 minuti. Quindi la seconda batteria riserverà un’ora di gara per i ciclocrossisti più performanti in bici, ovvero gli M1, M2, M3 e gli Juniores M, ed infine Elite Sport. Come sempre non mancherà l’apporto della meccanica e della tecnologia: tutti i finalisti, come contagiri, avranno una cavigliera con chip elettronico per rilevare il risultato in tempo reale.

C’è grande attesa sul litorale romano per conoscere i primi campioni del ciclismo Csi, che nel 2022 ha arricchito ancora il suo calendario di moltissimi appuntamenti.