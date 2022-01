Allo studio copertura Wi-Fi dei comprensori sciistici valdostani

"Stiamo trasformando le infrastrutture per garantire sempre di più quell'esigenza di essere sempre connessi e collegati per poter utilizzare i tanti servizi digitali. È necessario però tenere presente i limiti naturali della montagna, che non facilitano questo genere di investimenti”.

Lo ha assicurato il vice presidente della Regione, Luigi Bertschy rispondendo in aula al Consigliere Christian Ganis (Lega) che ha richiamando il servizio Wi-Fi gratuito «distribuito da tutti i comuni valdostani, senza registrazioni e senza limitazioni».

Ganis, infatti, ha ricordato che il comprensorio di Pila già offre dei punti Wi-Fi gratuiti mentre la società Cervino Spa ha in progetto di realizzare una copertura di questo tipo per garantire un servizio di connessione ai turisti.

L'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, nel segnalare che l'azione dell'Amministrazione regionale sta andando nel senso dell'interpellanza, ha aggiunto: “L’idea di un’offerta sempre più globale ben si sposa con la visione unica di gestione dei servizi rivolti a sciatori e utenti degli impianti. Tutto questo avrà sicure ricadute positive anche in termini di sicurezza e di ottimizzazione del servizio soprattutto nelle zone di partenza e alle casse, interessate da un'evoluzione del sistema di bigliettazione, ed è bene segnalare la positiva crescita della vendita online che supera oggi il 40% del fatturato”.

Ad oggi però è complicato pensare ad un unico progetto di copertura di tutte le stazioni; “pensiamo invece- ha precisato il vice presidente - all'erogazione di un servizio simile per tutti i comprensori che consenta un'unione di tutte le banche dati da utilizzare anche per operazioni di commercializzazione, dando una visione globale dell'offerta sciistica valdostana”.

Soddisfatto il Consigliere Ganis: “Ci fa piacere che si stia lavorando nella direzione che abbiamo auspicato. Sappiamo che non si tratta di un progetto semplice ma creare una copertura unica di Wi-Fi non è impossibile. Si tratta di fare investimenti importanti che avrebbero però delle ricadute positive sugli utenti dei comprensori sciistici. Una copertura a 360 gradi consentirebbe di avere tutta la bellezza della nostra regione in un click. Essere sempre connessi è l'arma vincente.»