Sci alpino: Perruchon, Mathiou e Pizzinato sul podio di Ravascletto

Seconda giornata di gare oggi a Sutrio/Ravascletto (Udine) del Grand Prix Italia, con la disputa di uno Slalom Fis che vede Martina Perruchon, Sophie Mathiou e Cecilia Pizzinato conquistare il podio, sia nell’assoluta per la prima, sia nelle rispettive categorie.



La gara è andata alla trentina Beatrice Sola, al traguardo in 1’40”77. Alle sue spalle, l’altoatesina delle Fiamme Gialle, Celina Haller (1’41”27) e Martina Perruchon (Cse; 1’41”45; anche 2° Senior). In risalita rispetto a metà gara con il secondo tempo di manche, 4°, Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’41”53; 2° Junior); 15° Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’45”55); 17°, 2° Aspiranti, Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’46”39); 25° Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’50”78; 5° Aspiranti).



CdM Sci alpino



Prima prova della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, questa mattina, Garmisch/Partenkirchen (Germania) e miglior crono di giornata della svizzera Corinne Suter (1’41”30). In 18° posizione Elena Curtoni (Cse; 1’43”28); 21° Federica Brignone (Cse; 1’43”37). Domani, la seconda prova cronometrata; sabato la Discesa libera e, domenica il SuperG, entrambi programmati alle 11.30.



Sci alpino



Tre giorni d’allenamento, il 28, 29 e 30 gennaio, per la squadra Asiva di Sci alpino, rispettivamente a Courmayeur, La Thuile e Valgrisenche. Lo staff tecnico – Luca Liore, Peter Angster e Michele Landini – ha convocato: Tatum Bieler, Margherita Sala (Sc Gressoney MR), Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), Greta Boano (Sc Crammont MB) Francine Rollet (Sc Chamolé), Aline Gerard, Martine Brumin, Filippo Segala, Lorenzo Stirano (Sc Aosta), Pietro Bisello, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB), Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB), Yannick Nieroz, Federico Viérin (Sc Pila). Scialpinismo



È in programma, l’1 e 2 febbraio, un doppio raduno sciistico per la squadra Asiva di Scialpinismo. Con l’allenatore Emanuel Conta al lavoro ci saranno: Clizia Vallet, Noemi Junod, Laurent Battendier, Gabriele De Pieri, Sébastien Guichardaz (Sc C. Gex).