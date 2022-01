EC Sci alpino: Edifizi al miglior risultato in carriera nella ‘libera’ di Santk Anton

In costante crescita da dicembre e dopo l’ottima prestazione di ieri – sesta -, si migliora ancora la cadorina Elena Dolmen (Cse), che s’aggiudica la gara odierna con il crono di 1’06”38, a precedere un terzetto di austriache: Magdalena Egger (1’06”50), Lena Wechner (1’06”51) e Michelle Niederwieser (1’06”67), in una classifica che vede ben 17 concorrenti racchiuse in un solo secondo.

Decima, e miglior risultato nel circuito continentale per la padovana Sofia Pizzato (Cse; 1’07”09); 11° Monica Zanoner (Cse; 1’07”18); 14°, miglior prestazione in Coppa Europa – precedente, 17°, a Zinal il 9 dicembre 2021 – di Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’07”26); 22° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’07”66; eguaglia il secondo miglior piazzamento); 38° Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’08”36); mentre non ha concluso la gara Alice Calaba (Cse) ed è incappata in una squalifica Carlotta DA Canal (Cs Carabinieri).

Domani, conclusione della tappa austriaca con la disputa, dalle 10, del SuperG.

EC Sci alpino Doppietta azzurra, questa mattina, a Saalbach-Hinterglemm (Austria) nel SuperG che conclude la tappa di Coppa Europa, con il secondo successo nel circuito del finanziere bresciano Giovanni Franzoni (1'21"89) che precede l’alpino comasco Nicolò Molteni (1’21”96). In 35° posizione l’alpino livignasco Simon Talacci (Cse; 1’23”72); 46° Benjamin Alliod (Cse; 1’24”72).

Incappa nella squalifica Guglielmo Bosca (Cse), mentre non ha concluso la prova Federico Simoni (Sc Carabinieri). Sci alpino Quartetto italiano che ha chiuso, ieri, al terzo posto, il Parallelo a squadre, gara di apertura dell’AlpeCimbra Fis Children Cup, a Folgaria (Trento). Dopo essere stata superata in semifinale dall’Austria, nella gara per il terzo e quarto posto, la piemontese Lara Colturi, Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor), il trentino Andrea Armari e il milanese, tesserato Aoc, Edoardo Simonelli, hanno sconfitto la Finlandia.

Nella ‘Big final’, la Germania (Laila Illig, David Sachsenmaier, Romy Ertl e Quirin Lechner ha avuto ragione dell’Austria (Maja Waroschitz, Stefan Koch, Leonie Binna e Daniel Barzauner), con due vittorie per nazione e differenza tempi a favore dei tedeschi.