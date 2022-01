Biathlon: Beatrice Trabucchi nona nell’Individuale di Arber dei Campionati europei

Hanno preso il via ad Arber (Germania) i Campionati europei di Biathlon con la disputa dell’Individuale, format che premia Beatrice Trabucchi, perfetta al poligono con zero errori ed un piazzamento nelle migliori dieci della classifica. Tre sole atlete senza macchia dopo quattro poligoni: due di queste occupano un posto sul podio, la terza è la valdostana.



Nella 15 km femminile, vittoria della russa Evgeniia Burtasova (44’22”9; 0 0 0 0; già due vittorie in IbuCup Senior in stagione), che ha preceduto la moldava di Coppa del Mondo, Anna Stremous (44’34”0; 1 0 0 0) e la connazionale Natalia Gerbulova (44’39”3; 0 0 0 0). Migliore azzurra al traguardo, 9°, Beatrice Trabucchi (Cse; 45’48”3; 0 0 0 0; 46° tempo sugli sci); 23° Hannah Auchentaller; 47° e 48° Eleonora Fauner e Rebecca Passler; 69° Linda Zingerle.



In mattinata, nella 20 km maschile, successo del norvegese Sverre Dahlen Aspenes (51’32”1; 0 0 0 0), a precedere il russo di Coppa del mondo, Anton Babikov e il tedesco Matthias Dorfer. Ottavo Patrick Braunhofer; 26° David Zingerle (Cse); 27° Daniele Cappellari; 29° Michele Molinari; 71° Daniele Fauner. Il programma sulle nevi tedesche prosegue, venerdì 28, con la Sprint (alle 10.30 e 14, maschile e femminile); sabato 29, l’Inseguimento (10.30 e 13.30, maschile e femminile) e conclusione, domenica 30, con le Staffette: mista e mista singola, alle 10.30 e 13.30.