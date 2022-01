CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

Il giocatore più anziano ad aver mai avuto un contratto professionistico in Serie A

Il giocatore più anziano ad aver mai avuto un contratto professionistico è stato Gene Gnocchi. Già in gioventù, Gene Gnocchi era stato calciatore in Serie C: fu riserva dell'Alessandria, allora allenata da Giuseppe Marchioro. A lungo fu attivo nei campionati dilettantistici della FIGC, per esempio nel Castiglione delle Stiviere, nel Fiorenzuola e nel Viadana.Durante l'edizione 2006-2007 della trasmissione Quelli che il calcio, Gnocchi lanciò una sfida all'intero mondo del calcio, chiedendo l'ingaggio (e un conseguente gettone di presenza) ad una qualsiasi società calcistica di Serie A. Numerosi furono i sostenitori di questa originale iniziativa, tra cui Alessandro Del Piero e migliaia di telespettatori attraverso messaggi di posta elettronica ed sms.