Trail: A Gressoney i Campionati Italiani Assoluti, U23 e Master 2022

La pista illuminata Leonardo David di Gressoney-Saint-Jean diventerà campo di gara per assegnare il titolo di Campionato italiano “classic” di SkySnow.

La manifestazione è affiliata alla FISKY (Federazione Italiana SKYrunning) e si svolgerà su un percorso ad anello innevato di circa 12 km con 700 metri di dislivello positivo in cui i concorrenti correranno indossando appositi micro-ramponi.

Il percorso ripercorre le piste da sci del comprensorio della Monterosa Spa denominato “Weissmatten”.

I concorrenti saliranno i pendii illuminati della pista Leonardo David e, una volta arrivati ai 2022 metri di quota di “Casa Capriata” dove verrà disposto un ristoro, scenderanno sulla pista blu che li porterà all’arrivo situato presso il campo sportivo situato a 200 metri dal palazzetto "Sport Haus".

Il palazzetto sarà utilizzato come sede per il ritiro pettorali, per la doccia, per il ristoro post gara e per la cerimonia delle premiazioni. E’ attesa la presenza degli atleti della squadra nazionale della specialità, reduci dal campionato mondiale di Sierra Nevada (SPA).