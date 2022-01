CalcioSerie D, Bra-Sanremese 1-4

"a razzo" i padroni di casa, imponendo il proprio gioco e il proprio ritmo. Marchisone, con un piazzato dal vertice sinistro dell'area avversaria al 7', "spaventa" Malaguti e trova l'esterno della rete. Tre giri di lancette dopo, colpo di testa ravvicinato di Magnaldi (su imbeccata di Bongiovanni) e sfera alta sopra la traversa. Strepitosa parata di Malaguti (classe 2003) al 13': sugli sviluppi di un calcio di punizione, Masawoud calcia al volo con il sinistro, tuffo del numero 12 dei liguri e pallone alzato incredibilmente sopra la traversa! Calcio di rigore per la Sanremese al 18': scontro di gioco, in area, tra Marchetti e Anastasia e il sig. Cutrufo di Catania opta per la massima punizione; lo stesso Anastasia supera Tunno e realizza lo 0-1 al 19'. Quando la contesa sembra avviarsi sul medesimo punteggio, alla pausa lunga, arriva un episodio che "spacca" ulteriormente il confronto: traversone rasoterra di Nouri dalla destra, Marchetti (nel tentativo di spazzare il pallone) devia involontariamente nella propria porta per lo 0-2.





Aumenta il freddo e scende la nebbia (diventata sempre più intensa) a partire dall'inizio della ripresa. La Sanremese si porta, addirittura, sullo 0-3 all'ottavo minuto: Vita trova lo stacco aereo vincente, da un corner di Gagliardi. Gol del Bra all'11': Bongiovanni innesca il neo-entrato Manuel Pavesi, sinistro potente che si infila sotto la traversa! 1-3 e primo gol ufficiale, in maglia giallorossa, per l'attaccante classe 1997. Un minuto più tardi, dopo la lunga assenza forzata causa infortunio al ginocchio, si rivede in campo il terzino Filippo Olivero. Ancora Anastasia a rendersi pericoloso, con un legno colpito dalla distanza al diciottesimo. La Sanremese firma la quarta rete di giornata al 22': Valagussa, con una deviazione al volo, risolve una mischia in area braidese.

Cala il sipario, Bra-Sanremese è 1-4. I padroni di casa restano a quota 24 punti in classifica.