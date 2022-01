Ginnastica: Pioggia di podi per la Gym Aosta a Caorle

I risultati per le nostre ginnaste della Gym Aosta, guidate dalle tecniche Elena Betemps e Stephanie Stranges, e della Ritmica Piemonte con le tecniche Bertolone Manuela e Volkova Ludmilla, non sono certo mancati in tutte le categorie, con la conquista di vittorie e ottime prestazioni in generale .

Per il livello LC:

1° posto per Aftane Leyla tra le Allieve 1° fascia che alla palla e al corpo libero ha ottenuto il punteggio totale di 19.425.

1° posto per Desandrè Arianna fra le Allieve di 2° fascia con un punteggio di 21.475 alla fune e alla palla.

2° posto per Marcellan Emilie con 20.175 al cerchio e al nastro fra le Allieve 4° fascia.

Per il livello LB:

1° posto per Sabhani Miriam al cerchio e alla palla con un punteggio totale di 21.250 fra le Junior2

2° posto per Chiabotto Silvia Sveva con 19.100 alla palla e alle clavette sempre fra le Jnior2.

1° posto per Favre Alessia con 21.850 al cerchio e clavette fra le Junior3

2° posto per Addario Nicole con 21.425 alla palla e clavette sempre fra le Junior3.

4° posto per Mammoliti Mochet Sara con 18.525 al cerchio e clavette sempre fra le J3

4° posto per Rogolino Sofia al cerchio e palla con 22.850 fra le senior.

5° posto per Marinone Federica con 17.250 alla palla e clavette sempre tra le Senior.

Per il livello LA:

Rogolino Nuvolari Masoni Marinone

2° posto per Pascarella Ginevra fra le Allieve 4° fascia al nastro con 20.750

4° posto per Toscano Alessia (Ritmica Piemonte) al cerchio con 23.900 fra le senior.

5° posto per Righi Sofia (Ritmica Piemonte) al cerchio fra le Senior con 23050.

9° posto per Masoni Giulia con 20.600 fra le Senior

11° posto per Nuvolari Cecilia alla palla con 20.500 (Senior)

13° posto per Vittone Ginevra (Ritmica Piemonte) alla palla con 17.000 (Senior)

3° posto per Toscano Alessia (Ritmica Piemonte) alle clavette con 25.750 (Senior)

13° posto per Vittone Ginevra (Ritmica Piemonte) alle clavette con 12.150 (Senior)

5° posto per Righi Sofia (Ritmica Piemonte) al nastro (Senior)

Per la prova di serie C la squadra della Ritmica Piemonte (Andreis Camilla, Vittone Ginevra, Pascarella Ginevra), ha ottenuto l’11 posizione con 65.650

Ritmica Piemonte

Per la prova di serie B la squadra della Ritmica Piemonte (Husanu Romina, Poma Agnese, Righi Sofia e Toscano Alessia si è piazzata al 1° posto con un ragguardevole punteggio di 93.000.

Questa competizione ha rappresentato per le atlete valdostane l’inizio della stagione agonistica della ritmica, dove si spera si possano replicare i successi ottenuti nel 2021, e questa gara preliminare fa ben sperare in tal senso .

Complimenti a tutte!