Atletica: Assegnati i regionali master di pentathlon lanci

In campo, per la Valle d’Aosta, si sono presentati sette effettivi che hanno onorato l’appuntamento conquistando i primi titoli regionali del nuovo anno. Il Pentathlon lanci prevede le prove di getto del peso, lancio del disco, giavellotto, martello e “martellone” (il martello, di peso superiore e con la maniglia corta).

Alla riunione che si è tenuta presso il centro sportivo Beatrice Bedon di Chivasso presenti non solo piemontesi e valdostani, ma non hanno perso l’appuntamento anche diversi atleti di altre regioni che, con la loro presenza hanno alzato il tasso qualitativo della competizione. In campo femminile, tra le SF55 due le tesserate per la Calvesi. Il titolo rossonero è andato a Paola Rosati con 2807 punti, davanti al compagna Lorella Trabaldo che, nella cinque prove di punti ne ha collezionati 992.

Non ha mancato l’appuntamento la presidente del club e del comitato Fidal regionale Liana Calvesi che, tra le SF75, si è cimentata nel compendio di prove di lancio collezionando 1675 punti.

In campo maschile, Luigi Vesan, tra gli SM55 ha portato a casa la maglia di campione regionale con 1753 punti. Tra gli SM60 Giovambattista Bova ha raggiunto 1523 punti, mentre 2894 sono quelli totalizzati dal SM65 Michelangelo Bellantoni.

Ha superato quota 3000, con un complessivo punteggio di 3384 il SM70 Alvaro Miorell che continua a difendersi con onore.

Risultati Campionati regionali di Pentathlon Lanci invernali (Santhià 16 gennaio 2022)

SF 55 1a Paola Rosati 2807 punti (Peso kg3 6m78, Disco kg1 14m20, Martello kg3 38m65, Martellone kg7 12m14, Giavellotto gr500 9m42);

2a Lorella Trabaldo 992 punti (Peso kg3 4m99, Disco kg1 10m69, Martello kg3 6m94, Martellone kg7 4m58, Giavellotto gr500 8m83);

SF75 1a Liana Calvesi 1675 punti (Peso kg2 5m15, Disco kg0,75 11m36, Martello kg2 8m45, Martellone kg4 5m56, Giavellotto gr400 8m35).

SM55 1° Luigi Vesan 1753 punti (Peso kg6 8m16, Disco kg1,5 18m81, Martello kg6 22m19, Martellone kg11,34 7m83, Giavellotto gr700 19m02);

SM60 1° Giovambattista Bova punti 1523 (Peso kg5 7m27, Disco kg1 27m34, Martello kg5 15m83, Martellone kg9,08 4m95, Giavellotto gr600 19m15);

SM65 1° Michelangelo Bellantoni 2894 punti (Peso kg5 10m64, Disco kg1 32m87, Martello kg5 27m12, Martellone kg9,08 10m92, Giavellotto gr600 24m92);

SM70 1° Alvaro Miorelli 3384 punti (Peso kg4 11m07, Disco kg1 33m17, Martello kg4 33m11, Martellone kg7,26 13m16, Giavellotto gr500 28m25);