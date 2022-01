Bocce: Giovani valdostani sugli scudi

Nel bilancio tecnico globale 2021 di Federbocce emergono numeri positivi alla voce settore giovanile, a conferma degli impegni assunti dalla Fib in questo delicato quanto vitale ambito.

A chiusura di una stagione in cui gli under 18/23 del volo sono stati impegnati nelle quattro giornate del Master maschile è doveroso porre in risalto le classifiche definitive relative ai 16 atleti impegnati nelle quattro specialità del combinato, tiro di precisione, tiro progressivo e staffetta.

La prova del cerchio ha esaltato le doti di Simone Mana, della Beinettese, seguito da Mattia Aliprandi (Noventa), Mattia Falconieri (Bassa Valle), Emanuele Soggetti (Rosta), Andrea Fasana (Bassa Valle), Matteo Cucciol (Spilimberghese), Simone Rossino (Sandamianese), Stefano Sciutto (Andora Bocce), Davide Fantini (Beinettese), Matteo Bardella (Beinettese), relativamente alle prime dieci posizioni.

Nel tiro di precisione svetta Andrea Fasana (Bassa Valle). L'atleta valdostano ha messo in fila Matteo Vercelli (Pro Valfenera), Matteo Golfetto (Bassa Valle), Matteo Bardella (Beinettese), Emanuele Soggetti (Rosta), Simone Rossino (Sandamianese), Mattia Falconieri (Bassa Valle), Simone Mana (Beinettese), Gabriele Gandalino (Andora Bocce), Matteo Cucciol (Spilimberghese).

I più veloci e precisi del tiro progressivo sono stati, nell'ordine, Matteo Golfetto (Bassa Valle), Emanuele Soggetti (Rosta), Stefano Sciutto (Andora Bocce), Mattia Falconieri (Bassa Valle), Simone Mana (Beinettese), Matteo Bardella (Beinettese), Gabriele Gandalino (Andora Bocce), Davide Fantini (Beinettese), Matteo Cucciol (Spilimberghese), Mattia Aliprandi (Noventa).

I punteggi della staffetta vedono primeggiare ancora Matteo Golfetto (Bassa Valle). A seguire Emanuele Soggetti (Rosta), Mattia Falconieri (Bassa Valle), Stefano Sciutto (Andora Bocce), Matteo Bardella (Beinettese), Simone Mana (Beinettese), Alessandro Breda (Saranese), Mattia Aliprandi (Noventa), Davide Fantini (Beinettese), Matteo Cucciol (Spilimberghese).

Al di là delle posizioni occupate dai propri atleti, occorre elogiare le società di appartenenza degli stessi per il prezioso lavoro improntato alla crescita delle nuove generazioni. Questa la classifica generale : 1. Matteo Golfetto (Bassa Valle), 2. Emanuele Soggetti (Rosta), 3. Simone Mana (Beinettese), 4. Andrea Fasana (Bassa Valle), 5. Matteo Bardella (Beinettese), 6. Mattia Falconieri (Bassa Valle), 7. Stefano Sciutto (Andora Bocce), 8. Mattia Aliprandi (Noventa), 9. Matteo Vercelli (Pro Valfenera), 10. Matteo Cucciol (Spilimberghese), 11. Simone Rossino (Sandamianese), 12. Davide Fantini (Beinettese), 13. Alessandro Breda (Saranese), 14. Gabriele Gandalino (Andora Bocce), 15.Denis Giordana (Auxilium Saluzzo), 16. Alberto Amerio (Pro Valfenera).