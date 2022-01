CpI Sci nordico: Brocard e Abram protagonisti della tappa di Schilpario

Due giorni dedicati alla Coppa Italia Senior a Schilpario (Bergamo), dove sono state disputate la Sprint e l’Individuale, entrami in tecnica libera, con gli atleti valdostani grandi protagonisti, in particolare Elisa Brocard, Mikael Abram e Emilie Jeantet.



Sprint skating * Miglior tempo in qualifica e vittoria finale di Elisa Brocard (Cse), davanti alla trentina Stefania Corradini e a Chiara De Zolt Ponte (Cs Carabinieri), con quarta Emilie Jeantet (Cse). Al 7° e 8° posto Laura Colombo e Ilenia Defrancesco (Cse). in campo maschile, successo di Giacomo Gabrielli (Cse), a precedere il lombardo Fabrizio Poli e la coppia di poliziotti Simone Daprà e Mattia Armellini. Al 5° posto Daniele Serra (Cse); 9°, dopo aver fatto registrare il miglior crono in qualifica, Mikael Abram (Cse).



Individuale skating * Nella 10 km femminile a imporsi è Stefania Corradini (27’32”4) seguita da un quartetto del Centro sportivo Esercito: Elisa Brocard (27’49”7), Ilenia Defrancesco (28’49”1), Laura Colombo (28’54”8) e Emilie Jeantet (29’01”3). Al maschile, prova di forza di Mikael Abram (36’34”8) che precede il carabiniere Stefano Gardener (36’50”8) e Simone Daprà (36’59”8). Quarto posto di Daniele Serra e 10° Giacomo Gabrielli.