Hochey ghiaccio: Inizio con il botto per i Gladiators

Hanno messo in mostra uno spettacolo pirotecnico i nostri giovani gladiatori anche se era vietati. Hanno infatti fatto surriscaldare il ghiaccio sul quale hanno disputato tre incontri e tutti vinti.

UNDER 13 venerdì 7 gennaio 2022

Gladiators 5 Pinerolo 4

Scontro tra titani a Pinerolo, i padroni di casa primi in classifica ospitano i Gladiators in serie positiva da 6 turni. Il primo drittel mostra un sostanziale equilibrio che porta le squadre a riposo sull'1-1. Nel secondo periodo gli aostani crollano, subiscono 2 reti ravvicinate e si va a riposo sul 3-1 pinerolese. Nel terzo tempo però i gladiatori infilano l'elmetto e mettono a ferro e fuoco il ghiaccio piemontese. 3-3 a pochi minuti dal termine, con i padroni di casa che trovano però il nuovo vantaggio ma non si molla, puntuale arriva il 4-4 finale che porta le squadre ai rigori. Finita la festa, il goalie valdostano chiude i battenti, non si passa... 4-0 Aosta....

UNDER 13 sabato 8 gennaio 2022

Gladiators 4 Valpellice 2

Seconda partita in 24 ore per la u13 di coach Picco che dopo il successo di Pinerolo conquista i 3 punti ad Aosta contro il Valpellice. Primo tempo caratterizzato dall'equilibrio. Nel secondo tempo gli Aostani impongono il proprio gioco portandosi in vantaggio per 4-2.Terzo drittel non regala emozioni, con la stanchezza che la fa da padrona a causa del doppio impegno in pochissime ore. 4-2 il finale che proietta i Gladiators al secondo posto.

ROSTER: Cout / Carta / Terranova / Picco / Giacometto / Giuliani/ Rosset / Cecconi / Nespoli / Sormani / Tenaglia G / Tenaglia T / Tansi/ Jorioz / Mappelli / Coach Davide Picco

UNDER 17 sabato 8 gennaio 2022

Gladiators 4 - Pinerolo 2

Partita al cardiopalma tra Gladiators e Pinerolo. Due squadre ben organizzate, che fanno dell'agonismo e dell'organizzazione il loro punto di forza, si sono affrontate a viso aperto. Il primo drittel si è concluso con gli aostani in vantaggio 1-0 grazie ad una magia del solito Garau. Nel secondo tempo i piemontesi sono riusciti a pareggiare, gelando l'offensiva veemente dei gladiatori che, con Badoglio sono comunque riusciti a ripassare in vantaggio 2-1.

Nel terzo tempo, grazie ad una superiorità numerica, nonostante i miracoli di un ispirato goolie Montini, il Pinerolo è riuscito a pareggiare. La tensione è cresciuta alla Patinoire, fino a soli 34secondi da fine match, quando un rapidissimo contropiede ha permesso ad Andriolo di servire un magnifico assist a Fraschetta che ha realizzato il 3-2. Garau ha messo la ciliegina sulla torta con il 4-2 a porta vuota. Due belle squadre, un bel match, una bella vittoria per i padroni di casa.

ROSTER: Madaschi / Badoglio/ Mazzocchi / Kantioler/ Agazzini / Bongini / Giacometto/ Fraschetta / Andriolo / Dedja / Bongini / De Santi / Lenta / Mazza / Montini / Garau / Torchio / Muraro / Carbone. Coach Luca Giovinazzo

MARCATORI: Garau / Badoglio / Fraschetta