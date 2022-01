Hockey ghiaccio: i Gladiators vincono nettamente contro l'Appiano

Di seguito i report delle due partite giocate dai Gladiators in questi giorni:



UNDER 17



Iniziata nel migliore dei modi la seconda fase dei Gladiators under 17 inseriti nel girone delle prime della classe, girone formato dalle migliori dei primi gironi e valido per determinare la classifica che farà poi accedere ai play off.



Nulla possono gli altoatesini dell'Appiano contro la corazzata di coach Giovinazzo che nonostante priva di due giocatori di peso, riesce a schierare 22 giocatori e a farli giocare tutti portando il risultato a casa tra le mura amiche per 6 a 1. La prossima partita si svolgerà sabato 8 gennaio alle 18.30 ad Aosta con un’altra squadra d'alto livello, il Pinerolo.



Roster: Montini / lamberti / garau / mazza / kantioler/ Minniti/ Gianni / lenta / carbone / Marta mazzocchi / Matteo mazzocchi / fraschetta / torchio / Dedja / andriolo / montini / Giacometto / Muraro / agazzini / madaschi / de santi / bongini /



Serie C



Buona prestazione della squadra di Luca Lattanzi: i giovani Gladiators che militano nel campionato di serie C s’impongono sul Chiavenna dopo aver perso all’andata prendendosi una bella rivincita ad Aosta imponendosi per 8 a 1.



Roster: Baraldi / Doriguzzi / garau / gerbi / Dedja / Blanc / fanelli / borio / birtig / pietromica/ Gianni / Charles / buffacchi / garber / negrello / Lombardo / cicchetti / Rossi / sozzi/ Lattanzi / olivo / paillex