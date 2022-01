Biathlon: tornano Comola e Bionaz per la Coppa del mondo nella tappa di Oberhof

Torna la Coppa del mondo di Biathlon, dal 7 al 9 gennaio, con la tappa tedesca di Oberhof, che vede il ritorno nel massimo circuito di Samuela Comola e Didier Bionaz.



Sono otto gli atleti convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz e, tra questi, Samuela Comola, Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Dominik Windisch (Cse). Cambiato in corsa il programma: venerdì 7 la Sprint (alle 11.30 maschile, alle 14.30 femminile); sabato 8, la Staffetta mista e la Staffetta singola mista (alle 12.15 e alle 14.45); conclusione della tre giorni, domenica 9, con l’Inseguimento (alle 12.30 maschile, alle 14.45 femminile).



Programma gare in Valle d’Aosta



Una variazione al programma originario del fine settimana di gare. Lo Slalom Allievi, Gros Cidac, del 9 gennaio, a Courmayeur, è anticipato a sabato 8; stesso programma e sodalizio organizzatore, lo Sc Courmayeur MB, con in palio il trofeo Besozzi Elettronica.



Biathlon



Allenamento della squadra del Project Biathlon, martedì 11 gennaio, a Brusson, dove sarà presente anche la troupe di Linea Bianca RaiUno, per un servizio dedicato alla disciplina. Lo staff tecnico composto da Renée Glarey, Denis Oreiller e Rayan Chapellu ha convocato ventisei atleti: Elisa Stevenin (Sc Champorcher), Amélie Dhérin, Michelle Saracco (Sc Brusson), Nicole Carlin, Coralie Martin, Valentina Naudin (Sc Granta Parey), Noelie Navillod, Giulia Leonardo, Asia Meynet, Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes), Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso), Sidonie Silvani, Chiara Barailler, Sophie Vevey, Cecilia Martinet, Davide Fussambri, Mael Petitjacques (Sc Bionaz Oyace), François Chapellu, Lothar Bianquin, Michel Deval, Manuel Contoz, Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes), Richard Hugonin, Edoardo Pesce (Gs Godioz), Alessandro Rizzi (Sc Champorcher).