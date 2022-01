Ciclocross: ai campionati italiani otto valdostani in gara

Campionati italiani di Ciclocross, dal 7 al 9 gennaio, a Variano di Basiliano (Udine), che vedranno sulla linea di partenza Andrea Carbone (Cicli Lucchini), Corrado Cottin (Cicli Benato), Sofia Guichardaz, Mattia Agostinacchio, Carlo Bonetto, Mattia Lunardi (Scott Libarna Xco), Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite), Nicole Pesse (Team Rudy Project).



Il programma: venerdì 7, dalle 10.30, impegnate le categorie Master; dalle 13.30 la Team relay giovanile e, a seguire, la Team relay Uci. Sabato 8, in palio i titoli delle categorie giovanili e, in particolare, gli Allievi primo anno alle 12. Domenica, chiusura della tre giorni friulana con gli Juniores, alle 9.30; gli Under 23 alle 11.30; alle 13.20 Elite e Under 23 Donne e, alle 14.30, Elite maschile.