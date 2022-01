L'orgoglio del sindaco Martinet per la firma di Nicolò Savona con la Juventus

"Comunico al Consiglio comunale che con piacere abbiamo appreso che il nostro concittadino Nicolò Savona ha firmato un contratto da professionista con la Juventus: è un grande risultato che va a premiare tutti i sacrifici fatti sinora ed è inoltre un esempio per i giovani che possono constatare che con l’impegno ed il sacrificio si possono raggiungere traguardi prestigiosi": è quanto si legge in una nota del sindaco di Gressan Michel Martinet.



"Un pensiero - prosegue la nota - va anche a papà Flavio e mamma Giuditta che hanno accompagnato in questi anni il figlio in un percorso decisamente impegnativo, anche per loro possiamo dire che ne è valsa la pena; non ci rimane quindi come Consiglio comunale di complimentarci ufficialmente con Nicolò ed augurargli una prestigiosa carriera, sia come atleta che come persona".