A Cogne il Trofeo Infinito

Da domani 29 dicembre fino al 2 gennaio sarà esposto il Trofeo senza fine del Giro d'Italia nella piazza centrale di Cogne, piazza Chanoux.

Il trofeo, custodito in una teca nel centro della piazza, sarà fruibile e fotografabile.

Inoltre, verrà illuminato di rosa il municipio e verrà proiettato un video sul Giro sul ledwall sempre in Piazza Chanoux.

Cogne sarà teatro, domenica 22 maggio dell'arrivo della quindicesima tappa

I cento anni del Parco Nazionale del Gran Paradiso celebrati in grande stile con una tappa del Giro d’Italia 2022, che da Rivarolo Canavese, in Piemonte, arriverà a Cogne dopo 177 km e 4.030 metri di dislivello. Un tipico tappone delle Alpi occidentali, con salite lunghe e dalla pendenza mai eccessiva.

Un percorso che porterà i corridori lungo la Dora Baltea entrando in Valle d’Aosta, per raggiungere il capoluogo. Poi la salita verso Pila fino a Les Fleurs, da dove il Giro manca da trent’anni. Altra salita verso Verrogne, dove la Corsa Rosa è passata l’ultima volta nel 2019 e, infine, ultimo tratto verso Cogne con 46 degli ultimi 80 km di gara tutti in salita