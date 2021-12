Sci: Brignone caricatissima per i due slalom di Coppa del Mondo

“Lienz è una tappa sempre molto bella, un gigante molto ben preparato: peccato per l’assenza del pubblico. Questa è una pista che mi piace moltissimo, abbastanza tecnica, dove però bisogna spingere per fare una bella gara. A Courchevel non sono riuscita ad esprimermi, però sto sciando bene, ho i tempi giusti e spero di riuscire a dare il mio massimo, di far vedere quello che sto facendo in allenamento cosa che non ho fatto nella tappa francese”. Federica Brignone commenta il suo stato danimo alla vigilia della prova di Coppa del mondo in programma a Lienz, in Austria.

Dop due anni di pausa, il circo bianco della coppa del mondo di sci farà tappa a Lienz nel bell'Osttirol a fine dicembre. Due gare femminili si disputano sulla collina del castello di Lienz. Lo slalom gigante avrà luogo il 28 dicembre 2021 e lo slalom speciale il 29 dicembre 2021. Numerosi fan che faranno da tifosi, ci saranno nell'area del traguardo. Dopo la premiazione, il 28 dicembre inizierà il party per la coppa del mondo alla piazza principale di Lienz.

La nazionale svizzera maschile si allena sulle nevi di Gressoney domani dalle 17 alle 19 muro del Weissmatten illuminato

Domani e dopodomani la squadra nazionale di Coppa del Mondo della Svizzera si allenerà nel comprensorio del Weissmatten, nel Comune di Gressoney-Saint-Jean. Gli slalomisti svizzeri hanno scelto la "nera" intitolata al campione di sci Leonardo David, ottimamente preparata dallo staff del Monteroski, per prepararsi in vista delle gare di Coppa del Mondo che si terranno il 4 e il 5 gennaio a Zagabria, in Croazia.

Guidati dall'allenatore valdostano Matteo Joris, saranno in pista dei veri assi della specialità, del calibro di Ramon Zenhausern, Daniel Yule e Tanguy Nef.

Gli allenamenti si terranno domani dalle 17 alle 19, lungo il muro illuminato del Weissmatten e mercoledì mattina dalle 7.30 alle 9.30, sempre sulla stessa pista.