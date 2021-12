CpI Scialpinismo: Vallet, Junod e Guichardaz sul podio di Santa Caterina

Individuale di Coppa Italia Giovani di Scialpinismo, venerdì 23 dicembre, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio), con buoni protagonisti gli atleti valdostani, grazie alla vittoria di Clizia Vallet e il piazzamento sul podio di Noemi Junod e Sebastien Guichardaz.

Nei Cadetti 2 – Under 18 femminile, vittoria di Clizia Vallet (Sc C. Gex; 50’21”0) davanti alle valtellinesi Anna Pedranzini (55’37”3) e Greta Ferrari (55’47”9). In campo maschile, successo del veneto Leonardo Vincenzo Taufer (55’27”7); 10° posto di Laurent Battendier (1h 00’11”) e 17° di Gabriele De Pieri (1h 02’08”) entrambi dello Sc Corrado Gex. Negli Juniores – Under 20 femminile, terzo gradino del podio a Noemi Junod (Sc C. Gex; 1h 06’34”), preceduta dalla valtellinesi Manuela Pedrana (1h 02’35”) e Silva Berra (1h 04’54”).

Negli Under 23, piazza d’onore di Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex; 1h 14’35”), preceduto dal valtellinese Giovanni Rossi (1 h 13’44”), con terza posizione occupata dal veneto Pietro Festini Furlan (1h 16’25”). Snowboard Raduno della squadra Giovani di Snowboard, specialità Slope style, dall’1 al 7 gennaio, a Prato Nevoso (Cuneo), dove sarà presente Leo Framarin (Sc Crammont MB), con il tecnico azzurro Jacopo Thomain.

Programma gare internazionali sci alpino

mar. 28/12/21 – cdm – dh m bormio (ita) – 11.30, raisport*eurosport

mar. 28/12/21 – cdm – gs f lienz (aut) – 10 - 13, raisport*eurosport

mer. 29/12/21 – cdm – sg m bormio (ita) – 11.30, raisport*eurosport

mer. 29/12/21 – cdm – sl f lienz (aut) – 10 - 13, raisport*eurosport

gio. 30/12/21 – cdm – sg m bormio (ita) – 11.30, raisport*eurosport sci di fondo

mar. 28/12/21 – cdm/tds– sprint tl m/f lenzerheide (svi) – 14, raisport*eurospo

mer. 29/12/21 – cdm/tds– 10 km tc f - 15 km tc m lenzerheide (svi) – 13.30 - 15.05, raisport*eurosport ven.

31/12/21 – cdm/tds– 10 km tc f - 15 km tc m oberstdorf (ger) – 12.55 - 15.25, raisport*eurosport

sab. 01/01/22 – cdm/tds– sprint tc m/f oberstdorf (ger) – 12, raisport*eurosport