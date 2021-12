Ultimo nato il circuito di gare di snowrunning

La Mountain Connection asd nasce dall’idea comune di un gruppo di trail – runners della vallata di Valtournenche di dar vita ad una organizzazione che potesse accendere i riflettori dell’ambiente sportivo su questa meravigliosa conca dominata dal Cervino. Tante e importanti sono le gare che si svolgono da anni dall’altra parte del confine svizzero nella regione di Zermatt , ma nessuna dalla parte del Cervino italiano. Partendo da questo presupposto, la Mountain Connection si è posta l’obiettivo di valorizzare il territorio con eventi sportivi che andranno ad assumere un posto fisso nei futuri calendari dei vari circuiti garistici nazionali ed internazionali.

Per centrare i suoi obiettivi l'associazione sportiva Mountain experience, si arricchisce l'offerta di competizioni sportive in Valle d'Aosta: tre le gare che, nei prossimi mesi, permetteranno di scoprire la montagna in una veste ancora poco conosciuta.

Il 22 gennaio a Cogne, sui Prati di Sant'Orso, con una gara di 13 chilometri e 400 metri di dislivello, che toccherà anche Valnontey e Lillaz su sentieri battuti.

Il 19 febbraio, a Torgnon un vertical serale di circa 4 km con 700 metri di dislivello lungo le piste da sci con partenza dagli impianti.

Iultimo, il 12 marzo, a Breuil Cervinia, con le premiazioni del circuito.