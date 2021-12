Calcio Tavolo: Warriors Torino entra nella Calcio Tavolo Aosta

Dopo lunghe trattative, partite nello scorso mese di Agosto, il Presidente dell’associazione valdostana, Orlando Navarra, ed il Presidente dell’ASD TSC Warriors Torino, Bernardo Ricco, concludono l’iter che ha portato alla fusione per incorporazione della storica associazione torinese nell’ASD Calcio Tavolo Aosta.

L’ASD TSC Warriors Torino, costituita nel 1983, è stata una pietra miliare nel mondo del Subbuteo prima e del Calcio Tavolo poi, generando sempre grandi e talentuosi campioni in questa disciplina e conquistando importati titoli a livello individuale ed a squadre sia in campo nazionale che internazionale.

Con la fusione per in corporazione, l’ASD Calcio Tavolo Aosta, che già aveva ottenuto il diritto a partecipare ai Campionati Italiani a Squadre di Serie A nel Subbuteo Tradizionale, acquisirà il diritto a partecipare anche ai Campionati Italiani a Squadre di Serie A di Calcio Tavolo (attualmente la compagine aostana militava nel campionato di Serie C).

Nell’attività FISCT l’ASD Calcio Tavolo Aosta, manterrà anche la squadra filiale dell’associazione incorporata, che, come i rossoneri, disputava il Campionato Italiano a Squadre di Serie C di Calcio Tavolo. Le due squadre (principale e filiale), costituitesi in seguito alla fusione, assumeranno rispettivamente la denominazione “ASD Calcio Tavolo Aosta Warriors” ed “ASD Calcio Tavolo Aosta Dragons”.

Si affiancheranno ai giocatori del team aostano, che da circa due mesi, ha Filippo Filippella al n° 1 nel Ranking Italia per la Categoria Subbuteo tradizionale, giocatori importanti e di grande rilievo tecnico tra cui ricordiamo, Michelangelo Mazzilli, Bernardo Ricco, Pierluigi Bianco, Stefano Quilico, Donato Erbi, Massimo Lanzeni, Daniele Salvati, Antonio Panizzari (per lui è un rientro, avendo già giocato con la divisa rossonera in passato) ed altri ancora che potenzieranno il folto gruppo del settore agonistico Calcio Tavolo/Subbuteo.

Il Consiglio Direttivo dell’associazione derivante dalla fusione integrerà Bernardo Ricco in sostituzione della dimissionaria Hélène Boniface, così come previsto dall’accordo di fusione.

Intanto il DS Paolo Ciboldi, è già al lavoro per riorganizzare tutta l’attività agonistica delle due squadre (principale e filiale) in base ai vari appuntamenti della stagione agonistica 2021-2022 a partire dai primi giorni di gennaio 2022.

Primo appuntamento in cui l’ASD Calcio Tavolo Aosta potrà già schierare i nuovi inserimenti, sarà la 2° Tappa del Guerin Subbuteo Categoria Subbuteo tradizionale che si svolgerà nei giorni 8 e 9 gennaio 2022 a Reggio Emilia, mentre i giocatori rossoneri si ritroveranno per riprendere l’attività in occasione della 3° Tappa del Grand Prix Regionale della Valle d’Aosta il 6 gennaio 2022 ad Aosta.