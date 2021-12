SPORT GHIACCIO |

HOCKEY Hockey su ghiaccio, annullati i Mondiali femminili under 18

A causa della pandemia da Covid-19, la IIHF ha annullato tutti i tornei iridati previsti per il mese di gennaio 2022. Tra questi anche il Mondiale under 18 femminile di Prima Divisione Gruppo A al quale avrebbe partecipato l'Italia

La International Ice Hockey Federation, alla luce dell’andamento della pandemia da Covid-19, in maniera particolare per quanto riguarda la diffusione della variante Omicron, ha deciso di seguire la raccomandazione della propria Commissione medica annullando tutti i tornei IIHF previsti per il mese di gennaio. Tra questi vi sono anche i Mondiali under 18 femminili, compresa la Prima Divisione gruppo A torneo al quale avrebbe dovuto partecipare l’Italia. Le azzurrine di coach Max Fedrizzi erano attese dalla rassegna iridata di Györ, in Ungheria, dove avrebbero dovuto affrontare le magiare padrone di casa, la Slovacchia, il Giappone, la Francia e la Norvegia. Il presidente della IIHF, Luc Tardif, ha parlato di una “decisione inevitabile ma molto difficile, soprattutto tenendo conto che i Mondiali under 18 femminili non si disputeranno per il secondo anno consecutivo”.

